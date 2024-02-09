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Google, OnePlus Özelliğini Kopyaladı!

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Google büyük yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda kullanıma sunduğu katlanabilir Pixel Fold modeli için OnePlus telefonda olan yukarı kaydırma özelliğini entegre etmeyi planlıyor.

Google OnePlus esintili telefonlarla karşımıza çıkabilir gibi görünüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre, Google büyük yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda kullanıma sunduğu katlanabilir Pixel Fold modeli için yeni özellikler getirecek. Şirket, birçok OnePlus telefonda olan yukarı kaydırma özelliğini bu modeline entegre etmeyi planlıyor.

Google, OnePlus özelliğini kopyaladı!

Bazı teknoloji otoriteleri, bu durumu gizli bir Google OnePlus işbirliği olarak nitelendirdi. Görünen o ki bu özellik aktarımı sadece Pixel Fold ile sınırlı kalmayıp, Google'ın gelecekte piyasaya süreceği birçok akıllı telefonda kullanılacak.

Yukarı kaydırma özelliği sayesinde katlanabilir telefon sahibi kullanıcılar, telefonlarının ekranı katlanmışken bile bazı fonksiyonları kullanabiliyor ve dolayısıyla kullanıcı deneyiminde gözle görülür iyileşme oluyor. Özellik, şu an beta aşamasında olan Android 14 QPR 3 güncellemesi ile birlikte aktif olacak.

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Bu özellik daha önce OPPO'nun Find N3 modelinde de kullanılmıştı. Google'ın bu yenilikle yetinmeyeceği, Samsung'un katlanabilir telefonlarında olduğu gibi ekranın iki bölümünü de ayrı ayrı kişiselleştirme özelliği getireceği de konuşuluyor. Eğer bu özellik de Google Pixel'e gelirse, piyasanın dengesi büyük oranda değişebilir. Ancak bu konu hakkında henüz somut bir bilgi mevcut değil.

Peki siz Google OnePlus ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel Fold satın almaya değer bir akıllı telefon mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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