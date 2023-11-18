Google One Fiyatları Zamlandı

Son aylarda ülkemizde artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle pek çok ürün zamlandı. Google One da fiyatlarını yükseltti. En düşük plan olan Basic'in aylık fiyatı 5,79 TL'den 9,99 TL'ye yükseldi. Premium planı için ise aylık fiyat 28,99 TL'den 49,99 TL'ye çıktı.

Son aylarda ülkemizde artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle pek çok ürün ne yazık ki zamlandı. Son olarak buna Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden Google One de katıldı. İşte Google One güncel fiyatı…

Google One fiyatı ne kadar oldu?

Google One, plana göre değişmekle birlikte Drive için daha yüksek depolama alanı, Fotoğraflar uygulamasında ek düzenleme seçenekleri ve Google uzmanları ile görüşme imkanı gibi avantajlar sağlıyor.

Kısa süre önce yapılan güncellemeyle birlikte en düşük Google One planı olan Basic'in aylık fiyatı 5,79 TL'den 9,99 TL'ye yükseldi. Bu planın yıllık fiyatı ise artık 57,99 TL yerine 99,99 TL. Bununla beraber Google One Standart planının aylık fiyatı ise 11,59 TL'den 19,99 TL'ye çıktı. Yıllık fiyatıysa artık 115,99 TL değil, 199,99 TL.

Kalkın mahvolduk: Pek çok popüler oyuna zam geldi!

Daha çok iş üzerinde kullanmak için tercih edilen Premium planı için de bir zam söz konusu. Buna göre Google One Premium'un aylık fiyatı 28,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik seçeneği ise 289,99 TL yerine 499,99 TL.

PlanEski FiyatıYeni Fiyatı Basic (100 GB) – Aylık5,79 TL9,99 TL (+72%)Basic (100 GB) – Yıllık57,99 TL99,99 TL (+72%)Standard (200 GB) – Aylık11,59 TL19,99 TL (+72%)Standard (200 GB) – Yıllık115,99 TL199,99 TL (+72%)Premium (2 TB) – Aylık28,99 TL49,99 TL (+72%)Premium (2 TB) – Yıllık289,99 TL499,99 TL (+72%)

Google One Basic avantajları

100 GB depolama alanı

Google Uzmanlarına erişim

5 kişiyle paylaşabilme

Google Fotoğraflar'da ek düzenleme seçenekleri

Üyelere sunulan ek avantajlar

Dark Web'i izleme

Google One Standard avantajları

200 GB depolama alanı

Google Uzmanlarına erişim

5 kişiyle paylaşabilme

Google Fotoğraflar'da ek düzenleme seçenekleri

Üyelere sunulan ek avantajlar

Dark Web'i izleme

Google One Premium avantajları

2 TB depolama alanı

Google Uzmanlarına erişim

5 kişiyle paylaşabilme

Google Fotoğraflar'da ek düzenleme seçenekleri

Üyelere sunulan ek avantajlar

Dark Web'i izleme

Google Workspace Premium özellikleri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google One planlarının fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.