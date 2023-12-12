Google Mesajlar Yeni Özelliklerle Rekabetçi Hale Geliyor

Google Mesajlar son zamanlarda birçok yeni özellik alıyor ve bu da onu diğer mesajlaşma uygulamalarıyla daha rekabetçi hale getiriyor. En son güncellemede fotomoji, ekran efektleri, sesli mesajlar için gürültü engelleme ve animasyonlu çıkartmalar yer alıyor. Ayrıca, Google'ın bir mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığına dair bulunan kanıtlar da var.

Google Mesajlar son zamanlarda çok sayıda yeni özellik alıyor ve bu da onu diğer ünlü mesajlaşma uygulamalarıyla daha rekabetçi hale getiriyor. En son güncellemede fotomoji, ekran efektleri, sesli mesajlar için gürültü engelleme ve animasyonlu çıkartmalar yer alıyor. Bu özellikler şu anda beta kullanıcılarına sunuluyor ve büyük olasılıkla yakında herkese sunulacak.

Google Mesajlar için mesaj düzenleme özelliği geliyor

Yeni gelen özelliklerden de daha heyecan verici olanı ise Google'ın bir mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığına dair bulunan kanıtlar. Bu özellik kullanıcılar tarafından çok talep edildi ve yazım hatalarının düzeltilmesi veya mesajlar gönderildikten sonra basit bir şekilde değişiklik yapılması konusunda gerçekten yararlı olacağı tartışılamaz bir gerçek.

Google'ın bir mesaj düzenleme özelliği eklemeye çalıştığının kanıtı, Google Mesajlar uygulamasının beta sürümüne birkaç yeni işaretin eklenmesi. Bu işaretler Kasım ayının son haftasında yayınlanan beta sürümlere eklendi.

Ayrıca, Google Mesajlar APK kodunu araştırırken Google'ın, düzenlenen mesajların ayrıntılarını depolamak için mesaj veritabanında yeni bir tablo oluşturduğuna dair kanıtlar bulundu. Bu tablo, mesaj kimliğine, en son mesaj kimliğine, orijinal RCS mesaj kimliğine ve mesajın düzenlendiği ve alındığı zamana ilişkin zaman damgalarına ilişkin sütunları içeriyor.

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Şu anda mesaj düzenleme RCS standardının bir parçası değildir. Ancak Google, daha önce RCS'ye uçtan uca şifreleme gibi standardın parçası olmayan özellikler eklemişti. Google'ın gelecekte RCS standardına mesaj düzenlemeyi eklemek için çalışması da muhtemel.

Apple'ın gelecek yıl iMessage uygulamasına RCS desteğini ekleme kararı, mesaj düzenleme gibi daha fazla özelliğin standarda eklenmesinin önünü açabilir. Bu, uzun süredir bu özellikleri bekleyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı ve büyük bir kazanç olacaktır. Şu anda Apple, Google'ın RCS mesajlaşma tarzını desteklemeyi planlamıyor, bunun yerine şifreleme içermeyen GSMA evrensel profilini desteklemeyi planlıyor.

Ne yazık ki, mesaj düzenleme özelliğinin ne zaman halka sunulacağına dair resmi bir açıklama yok, ancak uygulamanın beta sürümünde zaten gizli işaretler olduğu göz önüne alındığında, bu yeniliği 2024'ün ilk çeyreğinde yayınlandığını görmemiz muhtemel.

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