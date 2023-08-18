Google, Mesajlar uygulamasına uydu bağlantısını ekliyor

Google, Android 14 ile Mesajlar uygulamasına uydu bağlantısı özelliğini eklemeye başladı. Bu özellik sayesinde acil durum konuşmaları yapmak mümkün olacak.

Acil durum uydu bağlantısı, Apple'dan sonra Android cihazlara da geliyor. Daha öncesinde Google, Android 14'e uydu bağlantısı getirme sözü verdi. Bunun ardından şirket, uydu üzerinden acil durum konuşmaları için tasarlanmış Google Mesajlar uygulamasına yeni bir arayüz parçası ekliyor. İşte detaylar!

Google, uydu bağlantısını Mesajlar uygulamasına ekliyor!

Apple, iPhone 14 ve 14 Pro modelleriyle hücresel ve Wi-Fi kapsamı alanı dışında olduğunuz istisnai durumlarda yardımcı olacak acil durum uydu bağlantı sistemini kullanıma sundu. Bunun üzerine Google da kullanıcıları için Android 14 ile uydu bağlantısı sözü verdi.

The Google Messages app is preparing to let you send an emergency SOS over a satellite connection! Emergency SOS on iPhone has proven to be an incredibly helpful feature, even contributing to saving some lives in the recent Maui wildfire. Although the emergency SOS activity in… https://t.co/bJkOYFZ3lS — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 17, 2023

Söz konusu özellik henüz kullanımda olmasa da şirket bunun için yazılım temelini attı. Qualcomm, Snapdragon çiplerinde özel donanım sağlayacağını duyurdu. Google ise Mesajlar uygulamasına uydu üzerinden acil durum konuşmaları için tasarlanmış bir parça ekliyor.

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Mishaal Rahman'ın Twitter (X) üzerinden paylaştığı bilgiye göre şirket, Mesajlar uygulamasına uydu aracılığıyla acil durum çağrısı için UI ögelerini eklemeye başladı. Rahman'ın bildirdiğine göre acil durum konuşması şimdilik sadece bir yer tutucu olarak duruyor.

Google, bu destek için yeni bir uygulama yerine mesajlaşma uygulamasına yerleştirmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte Google, hangi telefonların bu özelliği destekleyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak belirtilene göre uydu desteği, cihazın modem donanımına bağlı olacak. Yani Android 14'ü çalıştıran her cihaz uydu bağlantısına sahip olamayacak.

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