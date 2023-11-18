Google Mesajlar, ses kayıtları için gürültü engelleme özelliğiyle güncellendi

Google Mesajlar, ses kayıtları için gürültü engelleme özelliğinin getirilmesiyle önemli bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Bu gelişme, arka plan gürültüsünü azaltarak sesli mesajların netliğini artırmayı ve kullanıcılar için daha temiz ve daha anlaşılır bir ses deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

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Söz konusu bilgi, TheSpAndroid sitesinde AssembleDebug adlı kod uzmanı tarafından paylaşıldı. Habere göre Google, Google Mesajlar uygulaması kullanıcılarının ses kayıtlarının oluşturulması sırasında gürültü azaltmayı etkinleştirmelerine olanak tanıyan bir gürültü engelleme özelliği hazırlıyor. Bu özellik özellikle trafik, sirenler veya sokak satıcıları gibi arka plan gürültüsünün sesli mesajların netliğini bozabileceği senaryolarda değerli hale geliyor.

Gürültülü ortamlarda gezinen kullanıcılar için pratik bir çözüm olarak tasarlanan ses kaydı iletişim kutusundaki gürültü engelleme düğmesi, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı amaçlıyor. Bu özelliğin, sesli mesaj alıcılarının zorlu işitsel ortamlarda bile içeriği anlamalarını kolaylaştırması bekleniyor.

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Gürültü engelleme özelliğine erişmek için kullanıcıların Google Mesajlar uygulamasının en son beta sürümüne, özellikle de 20231113_01_RC00 beta sürümüne sahip olmaları gerekiyor. Kullanıcılar, Ayarlar >Uygulamalar bölümüne giderek, Mesajlar'ı bulup dokunarak ve uygulamanın sürüm numarasını görüntülemek için aşağıya kaydırarak uygulama sürümlerini kontrol edebilirler.

En son Google Mesajlar beta sürümünde özelliği test etme fırsatı bulan AssembleDebug tarafından bildirildiği üzere, gürültü engelleme özelliği arka plan gürültüsünü önemli ölçüde azaltıyor. Gürültü engellemeyi etkinleştirmek için kullanılan düğme, ses kaydı iletişim kutusunda uygun bir şekilde yer alıyor ve kullanıcıların kayıt işleminden önce veya kayıt işlemi sırasında etkinleştirmesine olanak tanıyor.

İster kalabalık bir şehirde yürürken ister diğer gürültülü ortamlarda olsun, gürültü engelleme özelliği sesli mesajların net ve anlaşılır kalmasını sağlayarak genel kullanıcı deneyimini geliştirmeye hazırlanıyor.

Android cihazlarında Google Mesajlar uygulaması yüklü olmayanlar: Uygulamaya doğrudan ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.