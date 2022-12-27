Google Mesajlar güncelleniyor! İşte yenilikler

Google Mesajlar; emojiler, sesli mesaj ve galeri alanında olmak üzere iyileştirme yaptı! Yenilikler için işte detaylar...

Google Mesajlar, birçok yenilik sunuypr. Önceki güncellemelere göre bu sefer uygulama için daha çok 'iyileştirme' yapan Google Mesajlar; emojiler, sesli mesajlar ve galeri için kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Peki, Google Mesalar için yenilikler neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Google Mesajlar, emojiler konusunu genişletiyor

Google Mesajlar, son güncellemeyle emoji desteğini genişletiyor. Teknoloji devi, iki yıl önce mesajlara emojiyle ifade ekleme özelliğini getirdi. Fakat o zamandan bu yana kadar bu konuda herhangi bir geliştirme yapmadı.

Google şimdi Mesajlar için eklediği 7 adet emoji desteğini yükseltiyor. Google Mesajlar kullanıcıları artık belirlenen emojiler dışında kaydırarak diğer emojilerle de mesajlara ifade ekleyecek.

Google Mesajlar'dan söz verdiği gizlilik özelliği geliyor

Teknoloji devi, sesli mesaj göndermek isteyen fakat bundan çekinen Google Mesajlar kullanıcıları için de bir iyileştirme yapıyor. Yazacak zamanı olmayan ya da gürültülü bir ortamda bulunan Google Mesajlar kullanıcısı, Transkripsiyon özelliğini kullanarak sesi otomatik olarak yazıya dönüştürecek. Geliştiriciler, bu özelliğin büyük oranda doğru çalıştığını fakat henüz yeterince hızlı olmadığını açıklıyor.

Hatta konuyla ilgili şöyle bir açıklama da yapıldı:

"Transkriptler, sesli mesaj sesinin net olmadığı veya dinlemenin bir seçenek olmadığı durumlarda yardımcı olabilir. Sesli mesajlar yalnızca cihazınızda yazıya dönüştürülür ve çeviri yazı içeriği Google'a gönderilmez. Ayarlarda istediğiniz zaman yönetin".

Google Mesajlar, paylaşılan görseller için girilen galeri için de bir iyileştirme ekliyor. Google Mesajlar kullanıcıları, yeni tasarım sayesinde artık fotoğrafları dikey olarak görecek. Dikey tasarım sayesinde kullanıcılar, fotoğraflar arasında daha pratik gezinti yapabilecek ve daha fazla görseli aynı anda görecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Mesajlar için yenilikleri nasıl buldunuz ve beklentileriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.