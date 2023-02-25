Google Mesajlar; gönderildi, teslim edildi ve okundu simgesi ekledi! İşte görüntüleri

Google Mesajlar, Pixel modelleri dışında Android kullanıcıları tarafından da oldukça tercih ediliyor. Google ; Google Mesajlar uygulaması için gönderildi, iletildi ve teslim edildi yazılarını kaldırdı bunun yerine WhatsApp'ta olduğu gibi okundu (görüldü) gibi ileti simgesi kullanacak. Peki, yeni simgelerden ne anlamak gerekiyor? Hangisi hangi anlamda? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Google Mesajlar, okundu gibi ileti simgesi kullanacak

Google Mesajlar, WhatsApp üzerinde de olduğu gibi gönderildi, iletildi ve okundu simgelerini ekledi. Yeni güncellemede diğer platformlarda da olduğu gibi bir tik işareti yer alacak.

Fakat bu tik çember içinde olacak ve boş ya da dolu olmasına ya da sayısına göre anlamları değişecek. İçi boş ve tik işareti, mesajın başarıyla gönderildiğini ve iletilmediği anlamına gelecek. İki tane içi boş tik işareti, mesajın başarıyla karşı tarafa iletildiği anlamına ve son olarak da içi dolu iki tik işareti ise karşı tarafın mesajı okuduğunu anlatacak.

Google Drive, Docs, Sheets ve Slides'ın tasarımı değişti!

Google Mesajlar, daha önce iletilerin altına gönderildi, iletildi ya da teslim edildi gibi küçük notlar sunuyordu. Bu yeni simgeler ise kullanıcılar açısından daha sadece ve basit görünümde olacak.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Google Mesajlar, bu özelliği RCS (Zengin İletişim Servisi) kapsamında sunuyor. Yani bu özellik, bir anlamda Google Mesajlar kullanıcılarının deneyimini en iyi hale getirmek için geldi demek mümkün. Zengin İletişim Servisi'ne göre bu tarz bilgilendirmeler ve iyileştirmeler, adından da belli olduğu gibi uygulamaların içinde olması gerekiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Mesajlar uygulamasını tercih ediyor musunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.