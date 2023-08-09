Google Mesajlar'daki grup sohbetleri artık uçtan uca şifreli olacak

Google Mesajlar, RCS sistemiyle grup sohbetlerini uçtan uca şifreli hale getiriyor. RCS nedir ve nasıl çalışır? Detaylar haberimizde.

Google Mesajlar, bundan 4 yıl önce entegre edilen RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) sistemiyle çok daha kullanışlı bir iletişim aracı haline getirildi. Henüz birçok Android kullanıcısının farkına varmamış olduğu bu hizmetteki grup sohbetleri artık uçtan uca şifreli olacak.

Peki RCS nedir?

Rich Communications Services (RCS) ismi verilen bu hizmet, Android'de 2019 yılından beri var olmasına rağmen pek bilinmiyor. Bunun en büyük sebebi de günümüzde hemen herkesin WhatsApp'ı varsayılan iletişim uygulaması olarak kullanması.

RCS'ye verilebilecek en iyi örnek, Apple'ın yıllardır kullandığı iMessage hizmeti. Bu hizmet kapsamında iPhone cihazlar arasında sadece internet bağlantısıyla sohbet edilebiliyor. Google, Android için sunduğu mesaj uygulamasına da bu hizmeti entegre etmişti.

Google Mesajlar'daki grup sohbetleri artık şifrelenmiş olacak

Şimdiye kadar Google Mesajlar'daki bir grup görüşmesi RCS ile bile şifrelenmiyordu çünkü bu konuşmalar varsayılan olarak uçtan uca şifrelenme fonksiyonuna sahip değildi.

Google, her yıl gerçekleştirdiği I/O konferansında Mesajlar uygulamasındaki RCS özelliklerinden bazılarını geliştireceğinin teminatını vermişti. Şirket sözünü tutuyor gibi görünüyor zira Google'ın yeni bir blog yazısında, Google Mesajlar uygulamasındaki RCS etkileşimlerinin artık her zaman uçtan uca şifreleneceği duyuruldu.

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RCS kullandığınız sürece şifreleme varsayılan olarak tamamen etkin olacak ve tüm grup mesajlarınıza uygulanacak. RCS'nin Android kullanıcıları arasındaki popülaritesi giderek artıyor, ancak Apple maalesef henüz bu özelliği Android kullanıcılarıyla mesajlaşan iPhone kullanıcılarının hizmetine sunmadı.

Google da zamanında Apple'a bu konuda adım atmaması sebebiyle bir reklam aracılığıyla misilleme yapmıştı. Apple ise henüz bu konuda hiçbir atılım yapmadı.

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