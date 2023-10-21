Google Meet Görüntülü Aramalara Portre Rötuşu Modu Eklendi

Google, Meet uygulaması için portre rötuşu modunu kullanıcılara sunmaya başladı. Bu özellikle kullanıcılar, görüntülü toplantılarda ten yumuşatma, göz altı parlatma ve göz beyazlatma gibi efektler uygulayarak daha gösterişli bir görünüm elde edebilecekler.

Çevrim içi görüşmeler hayatımızın ayrılmaz bir parçası olurken, efekt ve filtreler de birçok platformda yaygınlaştı. Son olarak Google, Meet görüntülü arama deneyimini detaylı güzelleştirme efektleriyle geliştiriyor. Şirket, Meet uygulaması için "portre rötuş" modu sunmaya başladı.

Google Meet ayrıntılı güzellik filtresi alıyor

Meet'e eklenen yeni özellik, görüntülü toplantılar sırasında kullanıcılara daha gösterişli bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda "portre rötuşu" modunda ten yumuşatma, göz altı parlatma ve göz beyazlatma özellikleri yer alıyor.

Kullanıcılar "hafif" veya "yumuşatma" düzeyinde efektler uygulayarak görünümünü değiştirebilecek. Android ve iOS için yayına alınan rötuş modu, Meet uygulamasının "Video" bölümü altında etkinleştirilebiliyor.

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Google'ın paylaştığı bilgiye göre filtreler, lekeleri ve kusurları gizlemek için aramalar sırasında gerçek zamanlı olarak uygulanacak. Bu da anlık olarak görüntünüzü düzeltebileceğiniz anlamına geliyor. Google, bu özelliğin sanal güzellik araçlarına yönelik talep sonrasında eklendiğini ifade etti.

Daha önce benzer yenilikler Microsoft Teams ve Zoom gibi rakip uygulamalar tarafından kullanıldığını belirtmek gerekiyor. Arama devi, net bir tarih vermese de, yıl sonuna kadar Meet'in web sürümüne rötuş özelliğini getirmeyi planlıyor.

Yeni filtrelerin şimdilik Google Workspace'in ücretli abonelerine özel olarak sunulduğunu da hatırlatalım. Yani kişisel Google hesabı sahiplerinin erişimi olmayacak.

Peki sizler Google Meet güzellik filtresi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.