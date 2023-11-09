Google, kullanılmayan hesapları silmeye başlayacak

Google, hesap politikasında yaptığı değişiklikle iki yıl veya daha uzun süredir aktif olmayan hesapları silmeye karar verdi. Silme işlemi önümüzdeki aydan itibaren başlayacak.

Google, hizmetleri arasında güvenliği arttırmak amacıyla bir süre önce hesap politikasında değişikliğe gittiğini açıkladı. Bu karara göre iki yıl veya daha uzun süredir aktif olmayan hesapların silineceği ve verilerin de yok olacağı belirtildi. Hesap silme işlemi önümüzdeki aydan itibaren başlayacak.

Kullanılmayan Google hesapları kapatılacak

Teknoloji devi, politika güncellemesini ilk olarak Mayıs ayında açıklamış ve silme işlemlerinin Aralık'ta başlayacağını belirtmişti. Bu karara şimdi sadece bir ay uzakta olan Google, hesap sahiplerine çeşitli e-postalar gönderiyor.

Google'ın açıklamasına göre aktif olmayan profillerini korumak isteyen kişilerin uygulaması gereken bazı değişiklikler buluuyor. Kullanıcıların, son tarihten önce Google oturum açma bilgilerini kullanarak Gmail, Drive, YouTube, Arama gibi hizmetlere giriş yapması gerekiyor.

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Teknoloji devi, Gmail üzerinden bir e-postaya tıklamak veya YouTube'dan bir video izlemek gibi küçük eylemlerin zamanlayıcıyı sıfırlayacağını açıkladı. Yani bu hesapların silinme işlemi gerçekleşmeyecek.

Google, bu politika değişikliğinde tek seferli oluşturulan ancak hiç kullanılmayan hesapları hedef aldığını ifade etti. Şirket, boşta bekleyen yüz binlerce hesabın hizmetlerde açık yaratabileceğini dile getirdi. Etkilenebilecek hesap sahiplerinin e-posta üzerinden bildirim aldığının tekrar altını çizelim.

Bu kararla birlikte dünya çapında milyonlarca hareketsiz hesabın silineceği tahmin ediliyor. Ancak Google, bu politikanın şu anda kuruluşlara, okullara veya işletmelere ait hesapları kapsamadığını dile getirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.