Google, Kullanılmayan Gmail Hesaplarını Silecek

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, güvenlik riskleri nedeniyle kullanılmayan Gmail hesaplarını silme kararı aldı. Hesaplar 1 Aralık tarihinden itibaren silinmeye başlayacak.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, geçtiğimiz günlerde güvenlik riskleri nedeniyle kullanılmayan Gmail hesaplarını sileceğini duyurdu. Bunun üzerine şirket, hesapların ne zaman silineceğine dair tarih verdi. İşte detaylar!

1 Aralık Cuma günü hesaplar silinmeye başlayacak!

Hemen hemen herkesin açtığı ama asla kullanmadığı mail hesabı var. Google ise hiçbir şekilde kullanılmayan bu hesaplar için yeni kararlar aldı. Şirket özellikle güvenlik riski nedeniyle kullanılmayan ve aktifliğini yitiren Gmail hesaplarını sileceğini duyurdu.

Google'a göre bu hesaplardaki iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanım olasılığı aktif hesaplara kıyasla daha az. Bu da güvenlik açısından hesapları bilgisayar korsanlığına karşı daha açık bir hale getiriyor. Şirket de bunun önüne geçmek için hesap kaldırma kararını uygulayacak.

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Google'ın açıklamasına göre aktifliğini yitiren Google hesapları, 1 Aralık tarihinden itibaren silinmeye başlayacak. Bu da önümüzde yalnızca üç günün kaldığını gösteriyor. Dokümanlar, Drive dosyaları, toplantılar ve diğer dosyalar da dahil hesapla ilgili tüm veriler kalıcı olarak kaldırılacak.

Gmail hesabının silinmesini istemeyenler ise en az iki yılda bir oturum açmalı. Oturum açmanın yanı sıra, Google Drive'ı kullanma, Play Store'dan uygulama indirme, Google Aramalar'ı kullanma gibi işlemleri de gerçekleştirmeniz yeterli. Ayrıca bir haber kuruluşuna ya da Google Hesabına bağlı bir uygulamaya abonelik de bu kapsama giriyor.

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