Google, Kullanılmayan Gmail Hesaplarını Kapatma Tarihini Açıkladı

Google geçtiğimiz günlerde kullanılmayan Gmail hesaplarını kapatacağını bildirmişti. Ancak konu ile ilgili tam açıklama bugün geldi. Hatta Google tarih bile verdi. İşte kullanılmayan Gmail hesaplarının kapatılacağı tarih.

Kullanılmayan Gmail hesapları Aralık 2023'te kapatılacak!

Hepimizin açıp bir daha hiç girmediği mail hesapları vardır. Google da kullanılmayan birçok mail hesabı olduğunun farkında. Bu yüzden uzun zamandır giriş yapılmayan hesapları kaldırmak için yeni bir karar aldı. Bu kararı ise uygulayacağı tarihi bugün açıkladı.

1 Aralık 2023 itibarı ile kullanılmayan Gmail hesaplarını kapatacağını bildiren Google, silinme tehlikesi olan hesaplara belirtilen tarihe kadar giriş yapılması durumunda bu kararın uygulanmayacağını da bildirdi. Devamında hesabın silinmesi ile birlikte e-postaları, Drive dosyalarını ve fotoğrafları da sileceğini bildiren Google, kayıtlı kişileri de silecek.

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Bu kapatma işlemini artık sürekli gerçekleştireceğini bildiren Google, hesapların kapatılmaması için bazı önlemler de paylaştı. Bunlar Google Drive'ı kullanmak, YouTube'dan video izlemek, Play Store'dan uygulama indirmek gibi şekilleniyor. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalarda oturum açmak da Gmail hesabını kullanma kategorisine giriyor diyebiliriz. Peki Google bu hesapları neden siliyor? Biraz da onu konuşalım.

Google yaptığı açıklamada kullanılmayan mail hesaplarının güvenlik tehditi oluşturduğunu açıkladı. Etkin olmayan hesapların iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirme olasılığının da düşük olduğunu söyleyen Google, bu yöntemle bilgisayar korsanlığını en aza indireceğini düşünüyor.

Google şimdilik yeni kararını bu şekilde açıkladı. 1 Aralık 2023 tarihinde hesapları silmeye başlayacak olan Google, tüm hesapları bir anda silmeyecek. Parça parça silinecek olan hesaplar, artık geri açılamaz olacak. Ayrıca süreyi dolduran hesaplar da vakti gelince kapatılacak.

Siz Google'ın kararını nasıl buldunuz? Sizin de kapatılma tehlikesi olan hesabınız var mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.