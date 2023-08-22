Google, kullanıcılara özel yapay zeka yaşam koçu sunacak

Google'ın yan kuruluşu DeepMind tarafından geliştirilen yeni yapay zeka yaşam koçu, kullanıcılara kişiselleştirilmiş yaşam tavsiyeleri sunacak. AI aracı, birçok farklı aktiviteyi ele alacak ve bireylerin yaşamları hakkında kişisel soruları yanıtlayabilecek. Ayrıca, kullanıcılara diyet ve fitness rejimleri sunarak kişisel antrenör görevi de görebilecek.

Üretken yapay zeka, müşteri desteğinden web sitesi oluşturmaya kadar birçok sektöre hızla girdi. Şimdi de bu çabalara paralel olarak Google, kullanıcılar için özel olarak kişiselleştirilmiş bir yapay zeka yaşam koçu sunacak. Her kullanıcıya özel bir şekilde yaşam tavsiyeleri ve daha birçok şey sunacak olan yeni AI aracı, Google'ın yan kuruluşu DeepMind tarafından geliştiriliyor.

Google'ın yeni yaşam koçu hayatlarımıza girecek

DeepMind'ın sunacağı yeni AI yaşam koçu, Google'ın Bard AI sohbet robotunun yeteneklerinden yararlanacak. Yaşam tavsiyesi vermekten beyin fırtınası yapmaya, ayrıntılı planlar yapmaya ve eğitim rehberliği sunmaya kadar en az 21 farklı türde aktiviteyi ele alacak. Ek olarak AI sistemi, bireylerin yaşamları hakkında kişisel ve özel soruları da ele alabilecek.

Örneğin, bir kullanıcı önceki planları nedeniyle bir aile etkinliğine katılamıyorsa, AI yaşam koçu "fikir oluşturma" özelliği aracılığıyla incelikle bir yanıt formüle edebilecek. Ayrıca yapay zeka yaşam koçu, kullanıcıların yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olan ve kişiye özel diyet ve fitness rejimleri sunan bir kişisel antrenör görevi de görebilecek.

Ayrıca, bu vizyonu hayata geçirmek için Google, önerilen "yaşam koçu" sohbet robotunun fizibilitesini ve etkinliğini değerlendirmek üzere AI eğitiminde önde gelen bir firma olan Scale AI ile ortaklık kurdu. Kişisel sorguları yanıtlayabilen bir AI yaşam koçu geliştirme olasılığı heyecan verici olsa da, oklar bir kez daha Google'ın yanlış bilginin yayılmasını engelleme stratejisine döndü.

Google'ı devirecekti: Yapay zekalı Bing'i kullanan kimse kalmadı!

Genellikle AI halisünasyonu olarak bilinen fenomen, Google'ın tıbbi, yasal, finansal veya profesyonel tavsiye gibi kritik konularda yapay zeka aracının yanıtlarına güvenmeye karşı ihtiyatlı duruşu, şirketin daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu gösteriyor.

Bunlara istinaden Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, aynı anda temkinli ve ileri teknolojiye sahip AI sistemleri tasarlama taahhüdünü dile getirdi. Ek olarak, yapay zeka sistemlerinin güvenli gelişimini sağlamakla görevli özel bir birimin kurulmasının da altını çizdi.

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