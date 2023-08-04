Google, kullanıcı verilerinin gizliliği üzerine yeni araçlar sunuyor

Google, kullanıcılara Arama sonuçlarındaki kişisel bilgileri hakkında daha fazla kontrol veriyor. Ayrıca internetteki görüntülerinizi filtreleme hakkına da sahip olacaksınız.

Google, kullanıcı verilerinin gizliliği üzerine yeni araçlar sunacağını açıkladı. Bu araçlardan en önemlisi, Arama sonuçlarındaki kişisel bilgilerinizi kaldırmanızı sağlayan bir güncelleme olacak. Ayrıca internetteki görüntülerinizi filtreleme hakkına da sahip olacaksınız.

Google, verileriniz Arama'da görünürse size bilgi verecek

Google, kullanıcılara Arama sonuçlarındaki kişisel bilgileri hakkında daha fazla kontrol veriyor. Buna göre en önemli değişiklik, ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan "Sizin Hakkınızda Sonuçlar" aracının genişletilmesi oldu. Artık belirli bir telefon numarası veya adres arama sonuçlarında listelenirse Google'dan uyarı alacaksınız.

Yazılım devi ayrıca kişisel bilgilerin bulunmasını ve kaldırılmasını kolaylaştırmak için bu raporları tek bir panoda toplayacak. Böylece hem kendinizin hem de farklı bir kişinin verilerini Google'dan kaldırılmasını talep edebileceksiniz.

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Kişisel bilgi kontrollerine ek olarak Google, Arama sonuçlarındaki bazı görüntüleri bulanıklaştırma seçeneği de sunacak. Güvenli Arama araçlarını yapılacak güncellemeyle verilecek bulanıklaştırma özelliği, Arama sonuçlarında varsayılan olarak etkinleştirilecek.

Kullanıcılar isterlerse Arama'da bulanıklaştırmayı devre dışı bırakabilir. Ancak belirli bir kişi tarafından talep edilmiş bulanık görselleri tam olarak görmek mümkün olmayacak.

Arama sonuçlarına yönelik bu güvenlik özellikleri şimdilik yalnızca ABD için İngilizce dilinde mevcut. Ancak Google, bu araçlarını yakında daha fazla dile ve ülkeye genişletmeyi planlıyor. ABD'de talep edilen bir veri kaldırma talebinin, tüm dünyada uygulanacağını da belirtelim.

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