Google'ın Android telefonlara yönelik ses kaydedici uygulaması, yapay zeka destekli yeni bir özelliğe kavuşabilir. Yapay zeka sayesinde kayıtlar otomatik olarak özetlenebilecek.

Google'ın son aylarda bütün hizmetlerine yapay zekayı entegre etmeye çalıştığını görüyoruz. Aramalardan Android işletim sistemine kadar birçok platform, yapay zekadan faydalanmaya çalışıyor. Ancak şirketin yapay zeka getirmek istediği son uygulama Google Kaydedici olacak gibi duruyor.

Google Kaydedici, yapay zeka ile notları özetleyecek

Google'ın Android telefonlara yönelik ses kaydedici uygulaması, yapay zeka destekli yeni bir özelliğe kavuşabilir. Uygulama halihazırda canlı transkripsiyon ve farklı kaynaklardan ses kaydetme gibi özellikler sunuyor. Ancak yapay zeka sayesinde kayıtlarınızı otomatik olarak özetleyebilir.

Yeni özelliğin ilk olarak Pixel modellerine sunulması bekleniyor. Telefonlarda varsayılan olarak yer alan Kaydedici, muhtemelen cihaz içinde yapay zeka destekli özetlemeye sahip olacak. Bu sayede internet bağlantısına ihtiyaç duymadan uzun kayıtların kısa özetleri oluşturulabilecek.

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Yapay zeka destekli özetler, ses kayıtlarını tekrar dinlemeye gerek kalmadan uzun toplantıların veya konuşmaların hızlı şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yapay zekanın ses dosyasını otomatik olarak isimlendireceği ve karışıklığı önleyeceği düşünülüyor.

Bu özelliğin yılın sonlarına doğru tanıtılacak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da yer alması bekleniyor. Google Play'deki uygulamanın ne zaman bu desteğe kavuşacağı ise belirsiz. Ancak uygulamanın tüm Android modelleriyle uyumlu olmadığını belirtmekte fayda var.

Google'ın halihazırda Dokümanlar, YouTube ve Asistan için benzer yapay zeka destekli özetleme üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ayrıca Chrome'a eklenecek destekle, web sitelerin özetini çıkarmak da mümkün olacak.

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