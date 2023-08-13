Google, Katlanabilir Akıllı Telefonlarda Dayanıklılık ve Yazılım Desteği Şartı Koşuyor

Google, katlanabilir akıllı telefon üreticilerine en az 200 bin kez açılıp kapanabilme dayanıklılığı ve uzun süreli yazılım desteği şartı koşuyor.

Akıllı telefon sektöründeki popülaritesini yeni yeni arttırmaya başlayan katlanabilir akıllı telefon teknolojisi, beraberinde birçok soru işaretini de getiriyor. Bu teknoloji harikalarının kullanım ömrü ve yazılım desteği gibi önemli hususlar, Google tarafından mercek altına alındı. İşte detaylar

Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni koşullar sunulacak

Katlanabilir akıllı telefonların mekanik yapısı, kullanım ömrünü doğrudan etkilediği için şirketlerin kullanıcılara bir garanti sunması gerekiyor. Son dönemde yapılan testler, kullanıcılara sunulan garantilerin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdiği için Google, üzerine düşeni yaparak konuya el attı.

Aktarılan bilgilere göre Google, üretilecek katlanabilir akıllı telefon modellerinin en az 200 bin kez açılıp kapanabilecek dayanıklılıkta olmasını talep edebilir. Bu durum, Motorola gibi üreticilerin yaklaşık 120 binlik dayanımının ötesine geçilmesini zorunlu kılacak.

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Google'ın şart koştuğu bu değer, telefonunun ekranını günde 100 kez açıp kapatan bir kullanıcının yaklaşık 5 yıllık, günde 50 kez açıp kapatan bir kullanıcının ise yaklaşık 10 yıllık kullanımına delalet ediyor.

Teknoloji devinin şart koşacağı bir diğer husus ise, menteşe kalitesi ile ilgili. Şirket, katlanabilir akıllı telefon üreticilerinin ürettikleri ekran menteşelerinin 200 bin kez açılıp kapandıktan sonra yüzde 80 oranında bir dayanıma sahip olmasını talep edecek. Galaxy Z Flip 5'te karşılaşılan menteşe sorunları göz önünde bulundurulduğunda, bu da son derece mantıklı bir adım.

Google, akıllı telefon kullanıcılarını yazılım tarafında da unutmamış. Şirket, katlanabilir akıllı telefon üreticilerinin en az iki ana işletim sistemi güncellemesi ve en az 3 yıl süreyle aralıksız güvenlik güncellemeleri için destek sunulmasını talep edecek.

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