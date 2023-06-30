Google, Kanada'da haberleri kaldırdı
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Kanada'nın sosyal medya platformlarına haber yayıncılarına ücret ödeme zorunluluğu getiren yasayı kabul etmesinin ardından Google, Kanada'da arama, haberler ve keşif ürünlerinden haberleri kaldırdı.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, 23 Haziran'da açıklama yapıp Kanada'da Çevrimiçi Haber Yasası C-18'in kabul edilmesiyle Kanada'daki tüm kullanıcılara Facebook ve Instagram'daki haber erişiminin sona ereceğini duyurmuştu. Google, Meta'nın ardından dün 'Arama, Haberler ve Keşfet' ürünlerinden Kanada haber bağlantılarını kaldıracaklarını ve artık Kanada'da Google News Showcase'i işletemeyeceklerini açıklamasını yaptı.'BAĞLANTI VERGİSİ'Google basın açıklamasında "Kanada Hükümeti, iki şirketin sadece haber bağlantılarını göstermek için ödeme yapmasını gerektiren Yasa C-18 (Çevrimiçi Haber Yasası) adlı yeni bir yasa çıkardı, bu diğer herkesin ücretsiz olarak yaptığı bir şey.Bağlantılara (sözde 'bağlantı vergisi') fiyat koymaya yönelik benzeri görülmemiş karar, ürünlerimiz için belirsizlik yaratıyor ve yalnızca Kanadalıların Kanadalı yayıncılardan gelen haberlere erişimini kolaylaştırmak için bizi üst sınırı olmayan mali yükümlülüklere maruz bırakıyor.Bir yılı aşkın bir süredir bunun Kanada'da gazeteciliği desteklemeye yönelik yanlış bir yaklaşım olduğunu ve ürünlerimizde önemli değişikliklere yol açabileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.HAYAL KIRIKLIĞIKanada gazeteciliğini desteklemek için hali hazırda para ödediklerini ve daha fazlasını yapmak için hazır olduklarını belirten Google, Kanada genelinde 150'den fazla haber yayınını kapsayan anlaşmalar için pazarlık yaptıklarını ifade etti. Google tüm bu çalışmalarına rağmen durumun böyle sonuçlanmasını hayal kırıklığı olarak ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji