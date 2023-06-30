Google, Kanada'da haberleri kaldırdı

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, 23 Haziran'da açıklama yapıp Kanada'da Çevrimiçi Haber Yasası C-18'in kabul edilmesiyle Kanada'daki tüm kullanıcılara Facebook ve Instagram'daki haber erişiminin sona ereceğini duyurmuştu. Google, Meta'nın ardından dün 'Arama, Haberler ve Keşfet' ürünlerinden Kanada haber bağlantılarını kaldıracaklarını ve artık Kanada'da Google News Showcase'i işletemeyeceklerini açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji