Google, iPhone 15'in USB-C'yi benimsemesine alay etti

iPhone ve Android arasında çok eskiye dayanan bir rekabet var. Kazananın kim olduğu kesin olarak bilinmese de iki şirketin de birbirini tamamladığını söylemek mümkün. Bugün ise Apple ve Google arasındaki rekabeti artıran bir reklam ortaya çıktı. Google, paylaştığı reklamda iPhone 15 modellerinin geç USB Type-C şarjı almasıyla dalga geçti.

Google, Apple'ın USB-C benimsemesine geç kalmasıyla alay etti!

iPhone ve Android arasındaki rekabeti bilmeyen yok. Bununla beraber ara ara iki taraftan da birbirine göndermeler ve birbiriyle alay etmeler oluyor. Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. Apple'ın iPhone 15 serisi ve daha fazlasını tanıtacağı etkinliğe az bir zaman kala Google, iPhone 15 ile alay etti.

Google, bugün "#BestPhonesForever" reklam kampanyası için "Spa Günü" başlıklı bir video yayınladı. Videoda ise yakın zamanda çıkacak olan iPhone 15'in bazı özelliklerinin eksikliğiyle dalga geçti. Bu özellik ise modellerin Lightning bağlantı noktası yerine USB-C'yi benimsemesi.

Sayılı günler kala: iPhone 15 Pro ile bizi neler bekliyor?

Reklamda ise bir iPhone bir de Pixel telefon karşımıza çıkıyor. Bu iki model kameraları salatalık dilimleriyle kaplıyken birbiriyle sohbet ediyor. Video başında ise iPhone, "Pixel, tüm bu etkinlikler yaklaşırken bir spa günü mükemmel bir fikirdi." diyor. Sonrasında ise iPhone şu şekilde devam ediyor:

"Artık öyle görünüyor ki ne zaman arkamı dönsem, sizin gibi telefonlar benim yapamadığım şeyleri yapıyor; eski fotoğrafların bulanıklığını gidermek, bilinmeyen çağrıları yapay zekayla yanıtlamak ve mesajları canlı tercüme etmek gibi… Ama hala bir sorunum var."

Pixel, "Ne gibi?" diyor. iPhone ise "Bu şimdilik gizli. Ama diyelim ki yakında USB-C'ye bağlanacaksınız!" cevabını veriyor. Pixel ise "Sonunda USB-C şarjını alabiliyor musun?" diye karşılık veriyor. Bu karşılık aynı şekilde bazı iPhone kullanıcılarında da geldi. Reklamın sloganında ise Google'ın yeni Pixel 8 serisini görüyoruz.

Devamında ise yaklaşan Pixel etkinliğine atıfta bulunarak "4 Ekim'e kadar dinlenin" ifadesi yer alıyor. Apple'ın USB-C bağlantı noktasına geçmesi ise yeni düzenlemelere uyma konusunda baskı altına girmesiyle oldu.

Peki, Google Apple reklamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!