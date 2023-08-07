İnternet dediğimizde aklımıza belki de ilk olarak Google geliyor. Herhangi bir şeyi merak ettiğimizde danıştığımız ilk yer de yine Google oluyor. Arama motoru sayesinde istediğimiz bilgilere internet üzerinden ulaşmamızı sağlayan Google, şimdi de İngilizce dil bilgimizi kontrol edebilecek.

Google, İngilizce metinlerde dil bilgisi doğrulaması yapacak

Google artık dil bilginizi arama çubuğundan kontrol etmenize yardımcı olacak bir özellik sunuyor. Şirketin ilk etapta sadece İngilizce olarak sunduğu bu hizmet, yapay zekanın da desteği ile dil bilgisi hatalarını ortaya koyacak.

Yapay zeka destekli dilbilgisi kontrolü, bir ifade veya cümlenin dil bilgisi açısından doğru bir şekilde yazılıp yazılmadığını veya doğru değilse nasıl düzeltileceğini kullanıcılarına gösterecek. Böylece kullanıcılar merak ettikleri ifadeleri ve kalıpların doğru şeklini Google aracılığı ile öğrenmiş olacak.

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Kullanımı oldukça kolay olan özellik, arama kısmına bir cümle ya da kelime öbeğinin ardından "grammar check, check grammar veya grammar checker" ifadelerinin yazılması ile aktif hale gelebiliyor. Arama motoru bazı durumlarda ise bu ifadelere gerek kalmadan metninizi kontrol edip doğru ifadeyi sizlere yansıtabiliyor.

Girilen kelime öbeği doğruysa, Google yeşil bir onay işareti ile sizlere bunu bildiriyor. Ancak yanlış bir ifade girildiğinde ise Google bu kelime öbeğini düzelterek tekrar sizlere sunuyor. Google tarafından sunulan bu özelliği hem web hem de mobil uygulama üzerinden kullanmak mümkün.

Yapay zekanın etkilerini artık çok daha fazla görmeye başladık. Google'ın yeni dil bilgisi aracı da bunlardan sadece bir tanesi. Peki siz Google ve yeni İngilizce dil bilgisi hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.