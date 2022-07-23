Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor

Programlama dillerinin kullanımı gittikçe kolaylaşıken, bu durum daha geniş çevrelerde kullanılmasına olanak sağlıyor. Google da yeni programlama dili Carbon'u kısa bir süre önce duyurmuştu. Yaygın olarak kullanılan C++'a rakip olabileceği öngörülen yeni Google Carbon hakkında şimdi yeni detaylar paylaşıldı.

Google Carbon, C++'ın yerine geçmek istiyor

C++'ın yerine geçmek isteyen Carbon, bu amaç doğrultusunda popüler programlama dili ile uyumlu olarak çalışmak zorunda. Ayrıca C++'tan Carbon'a geçmek isteyen kullanıcılar için bu sürecin kolay olması oldukça büyük önem arz ediyor.

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Google Baş Yazılım Mühendisi Chandler Carruth bu konuda kararsız olanlar için yeni bilgiler paylaştı. Carruth, daha basit dili ve daha sorunsuz API içeri aktarımları ile Carbon'un C++ için güçlü bir selef rolünde olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra erişilebilirlik ve kapsayıcılık konusunda da Carbon'un C++ diline göre avantajları olduğu belirtiliyor. Bu ve bunun gibi avantajlar ile Carbon'un C++ diline karşı nasıl bir performans vereceği merak konusu. Bilindiği gibi programcıları yeni bir dile geçirmek oldukça zor.

Carbon ailesi büyük ölçüde Google çalışanlarından oluşuyor, ancak yeni programlama dili sadece bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Teknoloji devinin bünyesinde bulunan ekip, Carbon'un başarılı olması için "bağımsız ve topluluk odaklı bir proje" olması gerektiğini ifade ediyor.

Şu anda, Google Carbon henüz deneme sürecinde. Programlama dilinin kaynak kodu hali hazırda indirilebilir durumda. Ayrıca Compiler Explorer web uygulaması üzerinden Google Carbon dilini tarayıcınızın üzerinden de deneyebilirsiniz.

Peki sizce Carbon başarılı olabilir mi? Sizin programlama dilleri arasındaki tercihiniz hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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