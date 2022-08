Google'ın uygun fiyatlı modelinde 90Hz ekran yenileme sürprizi!

Google, Pixel 6a modelini geçtiğimiz ay tanıtmıştı. 5nm teknolojisiyle üretilen Google Tensor işlemciye sahip olan model 6.1 inç FullHD Plus ekran ile karşımıza çıktı. 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip olan telefonun ekranının yenileme hızı ise 60Hz olarak açıklanmıştı. Ancak görünen o ki Google Pixel 6a göründüğünden daha iyi özellikler sunabiliyor.

Google Pixel 6a, 90Hz ekran yenileme hızına ulaşabiliyor

Google'ın orta sınıf modeli Pixel 6a, 60Hz ekran yenileme hızına sahip olduğu açıklansa da 6.1 inç OLED ekranın 90Hz ekran yenileme hızına sahip olduğu ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı TheLunarixus, Pixel 6a'da 90Hz ekran yenileme özelliğinin kilidini açmak için bir mod oluşturduğunu açıkladı.

Google Pixel 6a inceleme!

Bu paylaşımın ardından ekran panelinin gerçekten 90Hz'yi destekleyip desteklemediği konusunda ise şoru işaretleri oluştu. Ekranın daha fazla yenileme hızına ulaşmak için etkin bir şekilde hız aşırtma (overclock) yapmış olabileceği de konuşuluyor.

Budget phone of the year? Pixel 6a with 90Hz unlocked pic.twitter.com/3suHD88KyZ — Nathan (@TheLunarixus) August 10, 2022

Android topluluklarında Pixel 6a modelinde, Pixel 6'da kullanılan Samsung imzalı ekranın farklı bir versiyonu kullanıldığı ifade ediliyor. Google, 6.4 inçlik Pixel 6 modelinde 90Hz desteğini sunuyor. Bu yüzden ekranın gerçekten 90Hz yenileme hızı desteklediği düşünülüyor.

Diğer yandan bu durumun Pixel 6a ekranı üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda da bazı endişeler var. Geliştirici Kuba Wojciechowski, Samsung'un Pixel 6a'nın ekranını 90Hz yenileme hızını destekleyecek şekilde tasarlamadığı ve bu durumun sadece hız aşırtma olabileceği konusunda uyarıyor.

Belirtilenden daha yüksek bir yenileme hızının telefona nasıl bir etki yapacağını ancak ilerleyen aşamalarda görebileceğiz. Diğer yandan TheLunarixus, bu ROM'u tamamen kararlı ve kullanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Google ve Samsung cephesinden ise henüz bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Peki siz Google Pixel 6a'da belirtilendan daha yüksek bir ekran yenileme hızına ulaşılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.