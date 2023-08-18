Google'ın logosu hala aynı ancak 'yedek' versiyonu da gerçek

Google'ın logosunu uzun yıllardır güncellememesi bazı soru işaretlerine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Google'ın yeni bir logo tasarımını test ettiği bildirildi. Ancak bu logo, şu anki sürümün 'yedek bir versiyonu' olarak Googlebot tarafından kullanılıyor. İnternette dolaşan görsel, mevcut logoya kıyasla daha az yuvarlak harflere sahip bir versiyonu gösteriyor. Araştırmalar sonucunda logonun yeni olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyadaki görsel, aslında logonun 'Futura' isimli yazı fontuyla oluşturulmuş halini temsil ediyor. Metin tabanlı logonun, normal Google logosundan farklı görünmesi ise şirketin yeniden tasarım üzerinde çalıştığını değil, sadece Googlebot'un çalışmasını yansıtıyor.

Teknoloji devlerinin zaman zaman logolarında güncellemeye gittiğini gördük. Apple, Microsoft ve Google gibi şirketler ise bu hamlelerini genellikle aşamalı şekilde yürütüyor. Google'ın logosunu uzun yıllardır güncellememesi ise bazı soru işaretlerine yol açtı.

Google logosu hala aynı ancak "yedek" versiyonu da gerçek

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Google'ın yeni bir logo tasarımını test ettiği bildirildi. Hatta güncellenmiş logoyu bazı kullanıcılara sunduğu iddia edildi. Ancak söz konusu logonun yeni olmadığı ortaya çıktı. Raporlara göre bu logo, şu anki sürümün "yedek bir versiyonu" olarak Googlebot tarafından kullanılıyor.

İnternette dolaşan görsel, mevcut logoya kıyasla daha az yuvarlak harflere sahip bir versiyonu gösteriyor. Harflerin renkleri ve yazının şekli ise değiştirilmemiş gibi görünüyor. Sadece sondaki 'e' harfinin yan yatırıldığı fark ediliyor.

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Araştırmalar sonucunda logonun yeni olmadığı ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görselin, şirketin aramalar için kullandığı web tarama botu Googlebot'tan alındığı belirtildi. Googlebot'un gerçek ve yedek logoları web sitelerinde test ettiği ifade edildi.

Sosyal medyadaki görsel, aslında logonun "Futura" isimli yazı fontuyla oluşturulmuş halini temsil ediyor. Googlebot, görsel desteklenmeyen sitelerde bu font ile Google logosunu test ediyor. Yani sızdırılan görsel gerçek, ancak şu anki logonun yerini almayacak.

Metin tabanlı logonun, normal Google logosundan farklı görünmesi ise oldukça doğal. Bu durum şirketin yeniden tasarım üzerinde çalıştığını değil, sadece Googlebot'un çalışmasını yansıtıyor.

Google logosu görseli kullanıcılar arasında tartışma yaratsa da, şirketten herhangi bir açıklama gelmedi. Teknoloji devi, logosunu en son 2015'te Alphabet'in kurulmasıyla birlikte değiştirdi.