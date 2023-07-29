Google, I/O 2023 etkinliğinde yeni bir özellik tanıttı. Bu özellik ise bugünden itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı. Belirtilene göre Google tarafından sunulan yeni özellik, kullanıcıların takip sorununa karşı güvenliğini artıracak. Peki, yeni özellik nasıl kullanılacak? İşte detaylar!

Google takip özelliği, Bluetooth dalgalarıyla takip edildiğinizi bildiriyor!

Büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Google, I/O etkinliğinde tanıttığı "Bilinmeyen Takip Cihazı Uyarıları" özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcıların güvenliğini artırmayı amaçlayan özellik, Apple'ın AirTag takip cihazına benziyor.

Apple ve Samsung tarafından geçtiğimiz yıllarda üretilen AirTag ve Galaxy SmartTag cihazları oldukça gündemde kaldı. Bu cihazlar, GPS tabanlı olması bakımından bir nesnenin nerede olduğunu takip etmeyi kolaylaştırıyor. Google da Android kullanıcıları için benzeri bir özellik getiriyor.

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Söz konusu Google takip özelliği, akıllı telefonunuzda tanımlanmamış bir cihazın sizinle birlikte hareket ettiğini algılıyor ve otomatik olarak uyarı gönderiyor. Kısacası şu şekilde: Biri sizi takip etmek amacıyla haberiniz olmadan çantanıza veya herhangi bir eşyanıza SmartTag koydu. Cihazın yaymış olduğu Bluetooth dalgaları akıllı telefonunuzda otomatik bir şekilde algılanacak ve size bildirim gönderecek.

Tüm bunlarla birlikte kullanıcı, eşleştirmediği telefonun uyarı sesini de çaldırabilecek. Bu sayede sizi takip eden cihazın nerede olduğunu da tespit etmek mümkün olacak. Ayrıca söz konusu özelliğin Android 6 ve üstü işletim sistemine sahip modellerde kullanılabileceğini de ekleyelim.

Android telefonunuzda takip cihaz taraması yapmak için de yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin.

Ardından karşınıza çıkan başlıklardan Güvenlik ve acil durum seçeneğine girin.

Son olarak ise Bilinmeyen takip cihazları bölümünü açın.

Google bu özelliği Pixel telefonlar için dağıtmaya başladı. İlerleyen zamanlarda ise tüm Android kullanıcılar için kullanımda olacak.

Peki, siz Google takip özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!