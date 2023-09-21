Google Haritalar'ın yanlış yönlendirmesi sonucu ölüm

ABD'li bir adam, Google Haritalar'ın yanlış yönlendirmesi nedeniyle çöken bir köprüden geçerken hayatını kaybetti. Ailesi, Google'ı dava edecek.

Bugünlerde hepimiz artık bir yerden bir yere varmak için Google Haritalar kullanıyoruz. Bunun da bir sebebi var: Uygulamada yanlış yön tarifi alma ihtimaliniz çok düşük. Ancak bazı istisnai durumlar felaketle de sonuçlanabiliyor. Gelin haberin detaylarına göz atalım.

Çöken bir köprüden arabayla geçmeye çalışırken düşüp boğulan ABD'li bir adamın ailesi, Google Haritalar'ın bunu güncellemediğini ve adamın bu yüzden öldüğünü iddia ediyor

Philip Paxson, Eylül 2022'de Kuzey Carolina'nın Hickory kentindeki hasarlı köprüden geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Paxson'ın ailesi, Google'ın köprünün dokuz yıl önce yıkılmış olmasına rağmen hala oradan yol tarifi verdiğini iddia ederek Paxson'un ölümü nedeniyle şirkete dava açacak.

Geçtiğimiz Salı günü şirkete dava açıldı ve bir Google sözcüsü, şirketin iddiaları incelediğini söyledi.

Ailenin açtığı davaya göre iki çocuk babası Paxson, kızının bir arkadaşının evindeki dokuzuncu yaş günü partisinden eve dönüyordu ve kaza yaptığı sırada tanımadığı bir mahalledeydi.

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Karısı iki kızını daha önce eve bırakmış ve kendisi de temizlik işlerine yardım etmek için evde kalmıştı. Yani adamın arabada tek olması alışılageldik bir şeydi. Ancak mevzubahis köprü için yıkıldığına dair ibareler, haylar gençler tarafından sökülmüştü. Bir uyarı yoktu.

Davada ayrıca köprünün bakımını yapmakla yükümlü oldukları gerekçesiyle üç yerel şirkete de dava açıldı.

Eşi Alicia Paxson yaptığı açıklamada, "Kızlarımız babalarının nasıl ve neden öldüğünü soruyorlar ve ben de anlayabilecekleri kelimeler bulamıyorum çünkü bir yetişkin olarak GPS yönlendirmelerinden ve köprüden sorumlu olanların insan hayatına bu kadar az saygı göstererek nasıl hareket edebildiklerini hala anlayamıyorum" dedi.

Google sözcüsü yaptığı açıklamada "Paxson ailesinin acısını en derinden paylaşıyoruz. Amacımız Google Haritalar'da doğru yönlendirme bilgileri sağlamak ve bu davayı inceliyoruz."

Ailenin avukatları davayı duyurdukları açıklamada, "Yerel yollara aşina olmadığı için Google Haritalar'a güvendi ve kendisini güvenli bir şekilde evine, karısına ve kızlarına yönlendirmesini bekledi" dedi.

"Trajik bir şekilde, karanlıkta ve yağmurda dikkatli bir şekilde araba kullanırken, yerlilerin "Hiçbir Yere Gitmeyen Köprü' olarak adlandırıldığı yere doğru Google'ın doğru olmayan talimatlarını şüphelenmeden takip etti ve akarsuya düşerek boğuldu."

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Dava dilekçesinde, yerel sakinlerin 2013 yılında köprünün çökmesinin ardından çevrimiçi haritalarını değiştirmesi için Google ile defalarca temasa geçtiği belirtiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.