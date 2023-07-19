Google Haritalar ile İzlenen Yerlerin Isı Haritası Oluşturuluyor

Google Haritalar üzerinden çıkartılan ısı haritası ile en sık gittiğiniz yerler ve kullandığınız yollar görüntülenebiliyor. Bu özellik, Google verilerinizi paylaşmanız durumunda kullanılabiliyor.

Teknoloji her zaman peşimizde. Bazen kişisel verilerimiz bazen konumumuzla ilgili verilerimiz bazense neyi sevip neyi sevmediğimiz hakkındaki verileri. Kısacası her şeyimiz bilen bir cihaz var ve o hep yanımızda. Şimdiyse gündemde Google Haritalar üzerinden çıkartılan "ısı haritası" var. Peki ısı haritası nedir? Bu veriler kimlerin işine yarar? İşte detaylar…

En sık gittiğiniz yerler ısı haritanızda gözükür!

Android akıllı telefonlar ve tabletler ile birlikte Google Haritalar'a sahip iPhone'lar ve iPad'ler de -gizlilik ayarlarınızda bunu kapatmadıysanız- konum verilerinizi sürekli olarak Google sunucularına gönderir. Google Haritalar ise trafiğin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi ve trafik sıkışıklığı uyarıları için bu konum verilerini kullanır. Yani Google aynı yolda kaç farklı kişiden konum verisi aldıysa trafik sıkışıklığını da bu orana göre size gösterir.

Tabi bu verileri sizde görebiliyorsunuz. Google ile veri paylaşımı yapıyorsanız bir zaman çizelgesi üzerinde hangi tarihte, hangi saatte nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Google bununla ilgili bir çizelge size sunmanın yanında dakika dakika konumuzun koordinatlarını da veriyor. Ayrıca iki konum arasındaki değişimi hangi yol veya güzergah üzerinden yaptıysanız onu da görebiliyorsunuz.

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Isı haritası konusuna gelirsek bu Google'dan ziyade bir 3. parti uygulamanın sizlere sunduğu bir özellik. Location History Visualizer isimli bu uygulama ile kendi Google ısı haritanızı oluşturabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Google tarafından toplanan veriler ile oluşturulmuş çizelgeyi bilgisayarınıza indirmiş olmanız gerekiyor.

Verilerin bulunduğu çizelgeyi indirdikten sonra bu verileri Location History Visualizer isimli uygulamaya yüklüyorsunuz. Daha sonra uygulama sizin ısı haritanızı oluşturmaya başlıyor. Bu haritada en sık gittiğiniz yerleri, en sık kullandığınız yolları vb. haritayla ilgili tüm verileri görebiliyorsunuz. Tabi buraya kadar her şey güzel. Fakat işin bir de diğer boyutu var.

Uygulama ile Google verilerinizi paylaşmanız gerekiyor. Bu sayede ısı haritanız ortaya çıkıyor. Kısacası kendi rızanız ile Google Haritalar verilerinizi 3. parti bir uygulama ile paylaşıyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken husus tüm işlemi kendi rızanız ile gerçekleştiriyor olmanız. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…