Google Haritalar, dünya genelinde en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından biri. Her geçen gün daha farklı ve daha işlevsel özelliklerle karşımıza çıkan platform, bugün yeni bir haberler gündemde. Habere göre Google Haritalar uygulamasının iOS sürümünde uzun zamandır yer alan hava durumu özelliği Android'e de geliyor.

Google Haritalar Android sürümüne hava durumu özelliği geliyor!

Yabancı bir yerde olunduğu zaman akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması Google Haritalar oluyor. Özellikle yabancı bir yere gittiğinizde işinizi kolaylaştıran Haritalar uygulaması kullanıcılar için de olmazsa olmaz bir uygulama.

Bunların yanı sıra Google Haritalar uygulamasının iOS sürümü bir süredir Android sürümünde olmayan bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde Apple kullanıcıları yaklaşık dört yıldır uygulamada gerçek zamanlı hava koşullarını görüyor. Bugün çıkan haberlerle birlikte bu özellik Android sürümüne de geliyor.

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Aradan bu kadar zaman geçmesinin nedeni ise Google uygulamasının Android sürümündeki hava durumu özelliğinin kullanıcı arayüzünü değiştirmesinden kaynaklı. Ayrıca şirketin Android için bağımsız bir hava durumu uygulaması geliştirdiği de iddia ediliyor.

Söz konusu özellik ise Android 14 QPR1 Beta 2 sürümünde ortaya çıktı. Sürümde yer alan bir ayar seçeneği, Google'ın aralık ayında Google Haritalar'a hava koşulları eklemeyi planladığını ortaya koydu. Özellik, arama kısmının altında sıcaklığı gösteren küçük bir işaret olarak yer alıyor.

Bu kısmın üstüne tıkladığınızda bölgedeki mevcut sıcaklığı, günün en yüksek ve en düşük sıcaklıklarını ve saatlik tahminlerini görmeniz mümkün. Ayrıca özelliği fark eden bir kişi özelliğin nasıl göründüğü ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaştı.

Peki, siz Google Haritalar hava durumu özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!