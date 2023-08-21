Google Haritalar, Android Auto ile elektrikli otomobiller için şarj noktalarını gösterecek

Google Haritalar, Android Auto sistemi üzerinde elektrikli otomobiller için yeni bir özellik sunmaya başladı. Artık kullanıcılar, Google Haritalar uygulaması üzerinde varsayılan olarak elektrikli araç şarj noktalarını görebilecekler.

Elektrikli otomobillerin sayısı arttıkça şirketler de uygulamalarını bu yönde güncelliyorlar. Bunun son örneği ise Google Haritalar'dan geldi. Google'ın Android Auto sistemi artık elektrikli otomobiller için yeni bir özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Android Auto artık elektrikli otomobiller için şarj noktalarını gösterecek

Bir süredir elektrikli otomobiller konusunda güncellenen Android Auto, yeni bir özelliğe daha merhaba diyor. Buna göre artık elektrikli araç kullanıcıları, Google Haritalar uygulaması üzerinde varsayılan olarak benzin istasyonlarını değil, elektrikli araç şarj noktalarını görecek.

Bir süredir elektrikli otomobillere yönelik güncellemeler yapan Google, böylece elektrikli araç sahiplerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Böylece şarj istasyonu arayan elektrikli araç sahipleri çok daha kolay bir şekilde bu noktaları Google Haritalar üzerinden görebilecek.

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Google aslında bu özelliği 2020 yılından itibaren yerleşik olarak Android Auto ile sunulan araçlarda sunuyordu. O yüzden bu teknoloji pek de yeni sayılmaz. Ancak telefon tabanlı Android Auto kullanıcıları için bu durum oldukça yeni.

Böylelikle Android Auto sistemi içerisinde elektrikli araç tercihi yapıldığında, kullanıcıların karşısına otomatik olarak şarj noktaları çıkacak. Böylece çoğu kullanıcının manuel olarak girmek zorunda olduğu bu arama, otomatik olarak Google Haritalar tarafından yapılabilecek. Kullanıcılar istedikleri takdirde yeniden benzin istasyonlarını da aratmayı tercih edebilecekler.

Elektrikli araç sayısı arttıkça daha fazla uygulama yeni seçeneklere kavuşuyor. Böylece elektrikli araç sahipleri daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamış oluyor. Peki siz Google Haritalar'a gelen elektrikli otomobil şarj noktası güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.