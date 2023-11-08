Google Haritalar'a sohbet robotu geliyor

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Google, Haritalar hizmeti ile kullanıcılarının işine yarıyor. Her geçen gün farklı özelliklerle karşımıza çıkan Haritalar, bu kez sohbet robotu adımıyla gündeme geldi. İşte detaylar!

İddia: Haritalar'daki sohbet robotu yapay zeka temelli olmayacak!

Hayatın her alanında görmeye alışmaya başladığımız yapay zeka terimi, yine karşımıza çıkıyor. Söz konusu teknolojiyi bu kez Google'ın en önemli hizmetlerinden biri olan Google Haritalar hizmetinde görüyoruz. Ancak durum tam da düşündüğümüz gibi değil. Ortaya çıkan haberler de bunu doğrular nitelikte.

Çıkan haberlere göre Google, Haritalar hizmetine daha fazla özellik eklemek istiyor. Bunun içinde çalışmalar yapıyor. İddialar sonucunda Google'ın Haritalar'a bir sohbet robotu eklemek istediği ortaya çıktı. Günümüzde birçok platformda görmeye alıştığımız sohbet robotunun Haritalar uygulamasına gelmesi çok da şaşırtıcı olmadı.

Google Haritalar'a daha fazla yapay zeka entegrasyonu yapılacak

Söz konusu yenilik, Google Haritalar'ın v11.105 beta sürümündeki bir sohbet robotu koduyla ortaya çıktı. Bu kodlar, convo_contribs özelliğinin bir sohbet botuyla ilgili olduğunu gösteriyor. Ancak burada dikkat çeken nokta herhangi bir yapay zekadan söz edilmiyor olması. Bu durum da üretken bir yapay zeka sohbet robotu olmadığı yönünde.

Bunların dışında Google Haritalar içerisinde yer alacak olan sohbet botu hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Ancak konu hakkında bazı iddialar var. Bunlardan biri de bu botun ilgi çekici yerler hakkında kullanıcılara bilgi sağlayabileceği yönünde.

Öte yandan Google'ın işletmeler için bu sohbet botunu oluşturduğuna dair iddialar var. Buna göre Haritalar üzerinde yer alan sohbet robotu, genel ve sık sorulan sorularla insan müdahalesine gerek kalmadan soruları yanıtlayacak. Bu bilgiler dışında Google'ın yeni adımı hakkında pek bilgi yer almıyor.

Peki, siz Google Haritalar sohbet robotu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydalı olur mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!