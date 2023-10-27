Google Haritalar'a daha fazla yapay zekâ entegrasyonu yapılacak

Google Haritalar, yeni eklenecek yapay zeka araçları ile daha kullanışlı bir hale getirilecek. İşte detaylar…

Google, Google Haritalar'a yapay zeka odaklı önemli geliştirmeler getiriyor. Daha önce "Canlı Görünümle Arama" olarak bilinen "Haritalarda Lens" özelliği, yakındaki konumları hızlı bir şekilde belirlemek için artırılmış gerçeklik ile yapay zekayı birleştiriyor.

Google Haritalar'a gelecek bu özellik, 50'den fazla yeni şehri kapsayacak şekilde genişletiliyor

Ayrıca, bina ve dönüm noktası ekranlarına yönelik güncellemelerin yanı sıra renk ayarlamaları ve gelişmiş şerit ayrıntıları gibi arayüz iyileştirmeleri de önümüzdeki aylarda 12 ülkede kullanıma sunulacak.

Yakında yayınlanacak bir güncelleme, belirli aramalar için "fotoğraf öncelikli sonuçlar" sunarak kullanıcıların Google Haritalar topluluğu tarafından paylaşılan görselleri görüntülemesine olanak tanıyacak ve konumların görsel bir ön izlemesini sağlayacak. Aktivite arayanlar için "yapılacak şeyler" araması, daha sonra başvurmak üzere kaydedilebilecek bir öneri listesi sunacak.

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İlk olarak I/O 2023'te duyurulan rotalar için Immersive View, kullanıcıların yolculuklarını önceden planlamalarına olanak tanıyarak önemli noktalar ve çevre hakkında önceden bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Bu özellik Amsterdam, Las Vegas, New York ve Seattle gibi başka şehirleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Ayrıca, Google Haritalar, belirli araç modelleriyle uyumluluk da dahil olmak üzere elektrikli araç şarj istasyonları hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Buna ek olarak Google, geliştiriciler için Places API'sini geliştirerek şirketlerin gerçek zamanlı EV şarj istasyonu bilgilerini görüntülemesini sağlıyor.

Bu güncellemeler, Google'ın yapay zekayı uygulama ve hizmet paketine entegre etmeye yönelik devam eden çabalarını ortaya koyarken, Google Haritalar da gelişmiş işlevsellik ve kullanıcı deneyiminden faydalanıyor.