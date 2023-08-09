Google, Gizlilik İhlali Davasında Darbe Aldı

Teknoloji devi Google, tüketici gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan 5 milyar dolarlık bir davada önemli bir darbe aldı. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan şirket, milyonlarca kullanıcısının gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor. İşte detaylar

Teknoloji devi Google, tüketici gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan 5 milyar dolarlık bir davada önemli bir darbe aldı. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan şirket, milyonlarca kullanıcısının gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor. İşte detaylar

Google, gizlilik ihlali suçlamalarıyla yargıda!

Google'a açılan büyük davanın arkasında, kullanıcılarının internet kullanımlarını gizlice izlediği ile ilgili iddialar yer alıyor. Teknoloji devinin; kullanıcılarının kişisel tercihleri, arkadaşları ve iletişimde olduğu şahıslar, tüketim alışkanlıkları ve hobileri gibi hassas kişisel bilgileri topladığı ile ilgili suçlamaların yönetildiği davada, yeni gelişmeler kaydedildi.

ABD'ye bağlı bir mahkemede yürütülen davanın hakimi, kullanıcıların internet kullanım alışkanlıkları hakkında ne tür bilgiler topladığına dair açık bir izin almadığını belirterek Google'ın itiraz hakkını elinden aldı. Hakim ayrıca, şirketin kendi gizlilik politikasında bile, belirli bilgilerin toplanmayacağı yönünde bazı ifadeler olduğuna dikkat çekerek gizlilik ihlaline işaret etti.

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Google'ın 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren kullanıcı verilerini toplaması sebebiyle açılan davada, her bir kullanıcı için beş bin dolarlık bir tazminat isteminde bulunuldu. Kullanıcıların gizli sekme kullanmalarına rağmen veri toplamaya devam ettiği ifade edilen dev şirketin, gizlilik politikalarını gözden geçirmesi gerektiği ifade edildi.

Davanın Google aleyhinde seyrediyor olması, veri gizliliği konusundaki endişeleri artırıyor ve diğer teknoloji şirketleri hakkında da soru işaretlerinin oluşmasına sebep oluyor. Günümüz koşullarında veri gizliliğinin artık sadece bir 'etik anlayış' olarak değerlendirilmemesi gerektiği, yasalarla daha sıkı bir kontrole tabi tutulmasının gerekliliği daha iyi anlaşılıyor.

Google, kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddedip kendisini savunmaya devam edeceğini açıklasa da kullanıcılarının güvenini sarstığı, net bir şekilde görülüyor. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirkete yöneltilen suçlamalar doğru mu? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.