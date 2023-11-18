Google'ın ChatGPT rakibini merakla bekleyenler için hayal kırıklığı yaratan bir haber geldi. Google Gemini'nin piyasaya sürülmesi beklenen tarihten daha geç bir zamana ertelendi.

Google'ın ChatGPT rakibini merakla bekleyenler için hayal kırıklığı yaratan bir haber geldi. Başlangıçta bu ay geleceği söylenen Google Gemini'nin piyasaya sürülmesi ertelendi. The Information'ın haberine göre, Google Brain ve Google DeepMind tarafından geliştirilen beklenen dil modelinin daha geç bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Google Gemini için belirlenen çıkış tarihi, 2024'ün ilk çeyreği

Google, ChatGPT ve benzeri dil modellerinin yarattığı ivmeye ayak uydurmakta zorluklarla karşılaştı. Akıllı telefonlarında yapay zeka özellikleri sunmak da dahil olmak üzere çeşitli teknoloji sektörlerindeki kapsamlı katılımına rağmen, Google'ın ChatGPT rakibi, özellikle GPT-4'ün piyasaya sürülmesiyle OpenAI tarafından kaydedilen ilerlemeleri yakalamakta zorlandı.

Google Gemini'nin piyasaya sürülmesindeki gecikme, geliştiricilerin dil modeline erişmek için önümüzdeki yıla kadar beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Google, ChatGPT-lite ile karşılaştırılabilir bir model olan Bard'ı piyasaya sürmüş olsa da, Gemini'nin şirketin dil modelleri alanındaki amiral gemisi olması bekleniyor.

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Mevcut haberlere göre Gemini'nin gecikmesi, piyasaya sürülmesini 2024'ün başlarına itiyor. Kesin zamanlama belirsizliğini koruyor ve "başları" ifadesi potansiyel olarak Ocak ayından Mart veya Nisan ayına kadar herhangi bir şeyi işaret ediyor. OpenAI'nin ChatGPT'yi sürekli olarak geliştirmesi ve yeteneklerinde ilerleme kaydetmesi nedeniyle Gemini'nin geciktiği her ay, Google'ın yetişme konusunda karşılaştığı zorlukları artırıyor.

OpenAI'nin ChatGPT'si büyük ilgi gördü ve dünya çapında en çok kullanılan dil modellerinden biri haline geldi. Üstel büyümesi, sunucu aşırı yüklenmesi nedeniyle kayıtları geçici olarak durduran ChatGPT Plus gibi özelliklerde açıkça görülüyor. OpenAI ayrıca kullanıcıların ChatGPT'nin özelleştirilmiş sürümlerini oluşturmalarına olanak tanıyan araçlar ve 300 sayfalık kitapların tamamını işlemek için genişletilmiş yetenekler de sundu.

Google Gemini'nin piyasaya sürülmesindeki gecikme şirket ile OpenAI arasındaki farkı açabilir. OpenAI'nin Kasım ayı sonunda bir GPT mağazası açması da dahil olmak üzere iddialı planları, dil modellerinin hızlı gelişimini vurguluyor.

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