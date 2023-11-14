Google Fotoğraflarına Hatırlatıcı Özelliği Ekleniyor

Google, Google Fotoğraflar uygulamasına kullanışlı bir hatırlatıcı özelliği eklemeyi planlıyor. Bu özellik, faturaların fotoğraflarını çeken ve ödemeyi unutan kullanıcılara yardımcı olacak.

Google, Google Fotoğraflar uygulamasına kullanışlı olabilecek yeni bir yapay zeka tabanlı özellik eklemenin peşinde. Faturaların fotoğraflarını çeken ancak uygulamada saklandığını unutan ve bu nedenle zamanında ödeme yapamayan biriyseniz, bu yeni özellik zamanla biriken korkunç gecikme masraflarından kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Google Fotoğraflar ile hatırlatıcı ayarlayabileceksiniz

Google Fotoğraflar uygulamasına bir hatırlatma özelliğinin eklendiğini gösteren kod dizeleri keşfedildi. Google, Google Fotoğraflar uygulamasının yeni bir sürümüne Takvim izni ekledi. Özellik, uygulamanın 6.61 sürümünde test ediliyor.

Google Fotoğraflar uygulamasından bir faturanın fotoğrafını seçtiğinizde ekranın alt kısmına yakın bir yerde, kutucukların çinde "Metni Kopyala" veya "Lens" gibi ifadeler bulunan bazı seçenekler bulunur. Yeni bir kutucuk, bu seçeneklerin arasına bir de "Hatırlatıcıyı Ayarla" seçeneğini ekleyecek.

Üzerine dokunduğunuzda faturanın resmine bir ad vermenizi, faturanın senkronize edilmesini istediğiniz Takvim hesabını seçmenizi, hatırlatıcının Google Takvim'de görünmesini istediğiniz tarih ve saati seçmenizi isteyen bir açılır pencere görünecektir. Ardından fotoğrafın bağlantısı açılır pencerenin altına otomatik olarak eklenecektir. Google Fotoğraflar uygulamasında bunu rahatça bulabileceksiniz.

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"Hatırlatıcıyı Ayarla" seçeneğini her fotoğrafta görünmeyeceğini, yalnızca metin veya tarih içeren fotoğraflarda görüneceğini de hatırlatmakta fayda var. Makine Öğrenimi, uygulamanın fotoğrafınızın konusunun bir fatura olup olmadığını belirlemesine yardımcı olacağından yapay zekanın devreye girdiği yer tam olarak burası.

Bazı faturalarınızı zamanında ödemeyi sürekli unuttuğunuz için gecikme ücreti ödemek zorunda kalmaktan sıkıldıysanız, bu yeni özellik yalnızca yararlı olmakla kalmayıp aynı zamanda size para tasarrufu da sağlayabilir. Hatırlatıcı ekleme özelliğinin tüm kullanıcılara sunulan ana uygulamaya ne zaman geleceği hala bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu özellik sizce de faydalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.