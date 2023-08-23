Google Fotoğraflar, web üzerinde düzenlemeyi geliştiriyor

Google Fotoğraflar, web üzerinde kullanıcıların fotoğraflarını düzenlemeyi daha da kolaylaştıracak yeni özellikler sunuyor. Yenilenmiş düzenleyici ile renk değiştirme, kırpma, parlaklık ayarı gibi işlemler daha kolay hale geliyor. Ayrıca, farklı renk profilleri uygulama imkanı da sunuluyor.

Google Fotoğraflar, geçtiğimiz yıl güçlü düzenleme araçları, video efektleri ve hatta kullanıcıların kendi anılarını oluşturabilmelerini sağlayan yapay zeka destekli araçlar gibi birçok yeni özelliği kullanıma sundu. Artık platform, fotoğrafları düzenlemeyi daha da kolaylaştıracak. Öyle ki Google Fotoğraflar, tamamen yeni özelliklere sahip yenilenmiş bir düzenleyici ile web üzerinde iyileştirmeler alıyor.

Google Fotoğraflar'ın web versiyonu gelişiyor

Yeni düzenleme menüsüne geçtiğinizde, dört ön ayar seçeneğiyle fotoğrafınızın renklerini değiştirmenin kolay bir yolunu sağlayacak "Öneriler" sekmesiyle yenilenmiş bir görünüm karşınıza çıkıyor. Şu an itibariyle bu kısmın altında "Geliştir", "Sıcak" ve "Soğuk" seçenekleri karşımıza çıkıyor. Dinamik seçeneği ise yalnızca Google One abonelerinin kullanımına açık.

En Boy Oranı sekmesi artık kullanıcılara önceden ayarlanmış oranlar sunarak farklı platformlar ve kullanımlar için görsellerin kırpılmasını kolaylaştıracak. Bir sonraki sekmede parlaklık, kontrast, vurgular, doygunluk gibi fotoğrafın üzerinde ince ayarlar yapabileceğiniz kısım yer alıyor. Yine burada da sadece Google One abonelerine özel bir HDR ayarının olduğunu belirtmekte fayda var.

Son düzenleme sekmesinde ise fotoğrafa belirli bir görünümün uygulanmasını kolaylaştıran farklı renk profilleri bulunuyor. Her renk profili ayarlanabilir, ince ayarlar yapılabilir ve görüntüye daha fazla veya daha az ekleme yapılabilir durumda karşımıza çıkıyor. Mobil sürümlerde elbette bu özellikler mevcuttu ancak web sürümünde karşımıza çıkması yeni ve ileriye de göz kırpan bir olay.

Yeni yaşam koçunuz: Google dertlerinizi dinleyecek!

Bu özellikleri denemek isterseniz PC'nizde veya Mac cihazlarınızda bir tarayıcıyı kullanarak Google Fotoğraflar'ın web sitesine gitmelisiniz. Ardından bir fotoğraf seçmeli ve sağ üstteki paylaş kısmının yanında yer alan düzenle seçeneğini seçmelisiniz. Elbette, iOS veya Android için Google Fotoğraflar uygulamasını sık sık kullanıyorsanız, bu özelliklerin hiçbiri yeni değildir.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.