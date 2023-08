Google, Google Fotoğraflar uygulamasındaki kilitli klasör aracının erişim alanını genişletiyor, böylece bu araç yakında iOS ve web için de kullanıma sunulacak. Bu, bir Android cihazdan iPhone'a geçmeye karar verseniz bile güvenli dosyalarınıza sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Google Fotoğraflar'ın kilitli klasör özelliği iOS için geliyor

Yeni çıkacak olan web ve iOS sürümleri ile zaten var olan Android sürümünün arasında bir fark olmadığı söyleniyor. Her üç kullanıcı türü de içeriklerini kilitli klasörde saklayabilir ve ardından birden fazla cihazdan erişilebilmesi için yedekleyebilir. Google'ın resmi açıklamasına göre dosyalarınızı "dünyanın en gelişmiş güvenlik altyapılarından birine" emanet edeceksiniz.

As always, you're in control of your photos and privacy. We made it easier to find and adjust your privacy controls and other settings with a simplified and improved settings page in Google Photos. pic.twitter.com/HTPVy6RwbN — Google Photos (@googlephotos) August 29, 2023

Kilitli klasör ilk kullanıma sunulduğunda Android'deki Google Fotoğraflar'a özeldi. Kullanıcılara resimler veya videolar için "şifre korumalı bir alan" sunarak bunların "fotoğraf galerisinde veya diğer uygulamalarında" görülmemelerini sağladı.

Sorun, az önce ele aldığımız gibi, kilitli klasörler özelliğinin Android akıllı telefonların dışında mevcut olmamasıydı. Yani bir iPhone sahibi özellikle hassas medyayı gizlemek isterse şansı yaver gitmeliydi. Bu görüntüler, tam görünümde görüntülendikleri diğer bağlı uygulamalara düşebilirdi. Ancak bu güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcıları da bu dertten kurtuluyor.

Şirket, güncellemede ek olarak gizlilik kontrollerini bulmayı ve ayarlamayı kolaylaştırmak için Google Fotoğraflar'daki ayarlar sayfasını da basitleştiriyor. Menüde artık her şey dağınık bir şekilde tek bir ekranda görüntülenmeyecek. Bunun yerine, daha temiz bir görünüm için ayrı sekmeler daha büyük bölümlere ayrılacak.

Güncelleme yaması iPhone telefonunuza her an gelebilir. Google, ayarlar sayfasının yeni düzeninin artık Android ve iOS için Google Fotoğraflar'da mevcut olduğunu belirtiyor. Ayrıca Kilitli Klasör desteği bugün iOS kullanıcılarına sunulmaya başlıyor. Özelliğin web sürümüne ne zaman geleceği ise hala bilinmiyor. Ancak bunun da yakın bir zamanda olacağını söylemek mümkün.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.