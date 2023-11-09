Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, kullanıcıları için yeni bir adım daha attı. Şirket, Google Home ve Nest için birçok güncelleme duyurdu. Bununla birlikte Google, Pixel modellerinde yer alan Ev Paneli özelliğini tüm Android cihazlara getiriyor.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, kullanıcıları için yeni bir adım daha attı. Şirket, Google Home ve Nest için birçok güncelleme duyurdu. Bununla birlikte Google, Pixel modellerinde yer alan Ev Paneli özelliğini tüm Android cihazlara getiriyor.

Google, Ev Paneli özelliğini tüm Android cihazlara getiriyor!

Google'ın Pixel cihazlarında kullanıma sunduğu Ev Paneli özelliği, kilit ekranında ya da Hızlı Ayarlar kısmındaki bir kutucuktan akıllı ev cihazlarını kontrol etmeyi sağlıyor. Bu sayede yapılan işlemler daha hızlı ve kolay oluyor.

Google Home uygulamasını açmaya gerek kalmadan evdeki tüm cihazlara ulaşmayı mümkün kılan bu özellik, yeni bir durumla karşımıza çıkıyor. Google ise Google Home ve Nest cihazları için çeşitli güncellemeleri duyurdu. Bununla birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Güncellemeyle birlikte Google, kullanıcıların ev cihazlarını hızlı bir şekilde kontrol etmelerini sağlayan Home özelliği yakında Android 14 çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabileceğini duyurdu. Bu özellik normalde Pixel telefon ve tabletlere özel olarak yer alıyordu. Ancak yeni duyuruyla birlikte tüm Android cihazlara geleceği ortaya çıktı.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Google Home ile gerçekleştirdikleri işlemleri cihazın kilidini açmaya gerek duymadan halledecek. Öte yandan şirket bu özellik için net bir tarih vermedi. Ancak Android 14'ün kullanıma sunulmasıyla birlikte bu özelliğin de geleceği belirtiliyor.

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