Google, Ekrem İmamoğlu'nu 'Eski İBB Başkanı' ilan etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Tabii bu karar ancak üst mahkemeler tarafından, yani İstinaf ve Yargıtay tarafından onanırsa uygulanabilecek. Fakat Google bu durumun farkında olmayacak ki sosyal medyayı sallayan bir pot kırdı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Google Türkiye'ye cevap gecikmedi!

Google arama ekranında Ekrem İmamoğlu diye arama yaptığımızda çıkan sonuçlarda isminin altında bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazıyordu. Fakat yapılan değişikliğin ardından artık Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ibaresi yer alıyor.

Ancak belirttiğimiz gibi bu karar henüz onanmadı. Dolayısıyla İmamoğlu hala görevinin başında olan bir belediye başkanı. Zaten kendisi de Google tarafından yapılan bu değişikliği fark ettikten sonra aşağıda yer alan Tweet'i paylaştı. Google'ın yaptığı hatayı fark ederek kısa sürede "Eski" ibaresini kaldırması bekleniyor.

Son dakika: Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı!

I speech kürsü @googleturkiye pic.twitter.com/6VAKdqEVjc — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 19, 2022

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