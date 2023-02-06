Google deprem bölgesi için Güvenli Bölgeler Haritası'nı açıkladı

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan ülkemiz için Google, deprem bölgelerindeki Güvenli Bölgeler Haritası'nı açıkladı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan ülkemiz için Google, deprem bölgelerindeki Güvenli Bölgeler Haritası'nı açıkladı.

maraş deprem

Güvenli Bölgeler Haritası yayınlandı

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayın!

Daha sonra gerçekleşen 100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Tüm dünya deprem bölgesine yardım göndereceğini açıklarken, Google ise ilgili bölgelerdeki güvenli alanları içeren bir harita oluşturdu.