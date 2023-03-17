Google'dan uyarı: Cihazınız ele geçirilebilir! İşte risk altındaki cihazlar

Kendi işlemcilerini üretip kullanmak için yoğun çaba sarf eden Samsung, Exynos serileriyle bu fikri hayata geçirse de dönem dönem eleştirilere maruz kaldı. Şirket, şu anda yenilenmiş işlemciler için önemli bir bütçe ayırdı. Ancak, şu anda piyasada olan bazı Exynos işlemcili telefonlar için sorun büyük.

Google, Exynos işlemcilerde 18 aktif güvenlik açığı buldu

Google'ın Project Zero güvenlik araştırma ekibi, yayınladığı yazıyla önemli bir riski gün yüzüne çıkardı. Yazıda bazı modellerdeli güvenlik açığına dikkat çekildi. Google, Exynos işlemcilerde 18 aktif güvenlik açığı tespit ettiğini belirtti ve risk altındaki modellere dikkat çekti.

18 aktif güvenlik açığı arasında dördü, sadece telefon numarası bilgisiyle telefonu savunmasız kılıyor. Risk altında bulunan modeller arasında Samsung Galaxy S22 serisi de bulunuyor. Güvenlik ekibi, uzun bir süredir bu açığın bilindiğini ve geç kalınmış olabileceğini belirtti.

İşte risk altındaki cihazlar;

Samsung Galaxy S22, Galaxy M33, Galaxy M13, Galaxy M12, A71, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A21, Galaxy A13, Galaxy A12 ve Galaxy A04 serisi.

vivo S16, vivo S15, vivo S6, vivo X70, vivo X60 ve vivo X30 serisi.

Pixel 6 ve Pixel 7 serisi.

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Öte yandan Google, Pixel telefonlar için Mart güvenlik güncellemesiyle sorunları düzelttiğini belirtti. Güncelleme Pixel 7 serisine ulaştı. Bu serinin artık bu risklere açık olmadığı belirtiliyor. Ancak Pixel 6 ve Pixel 7 serisine henüz güncelleme gelmedi.