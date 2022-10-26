Google'dan şaşırtan gelir ve kâr tablosu!

Eylül ayının ardından şirketler üçüncü çeyrek rakamlarını teker teker açıklamaya başladı. Google'ın ana şirketi Alphabet de bu şirketlerden bir tanesi. Azalan gelirlerine karşılık yeni politikalar uygulayacağını açıklayan şirketin üçüncü çeyrek rakamları yine dikkat çekiyor.

Google'ın gelirleri artarken, kar rakamları ise düşüyor

Şirketin yeni açıklanan kazanç raporlarında, gelirlerinin artmasına rağmen kar rakamlarındaki düşüşün sürdüğü görülüyor. Bu çeyrekte şirket, yaklaşık 69 milyar dolar kazandığını ve 13,9 milyar dolar kar ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz senenin aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda Google'ın 65,1 milyar dolar gelir ettiğini ve 18,9 milyar kar rakamına ulaştığını görüyoruz. Teknoloji devi, geçtiğimiz çeyrekte ise 69,7 milyar dolar kazanırken, yaklaşık 16 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

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Google'ın çoğu işletmesi yıldan yıla büyümeyi de sürdürüyor. Reklamcılık ve Google Cloud şirkete en çok gelir getiren kaynakların başında gelirken YouTube ve Google Network gelirlerinin ise azaldığı görülüyor. Google CEO'su Sundar Pichai ayrıca şirketin Pixel cihazlar için de en başarılı çeyreği geçirdiğini açıklamıştı.

Şirket neredeyse tüm gelir kaynaklarında büyüme yaşarken kardaki kayıplarına ise çözüm arıyor. Şirket bu hedefle ilk olarak bazı çalışanları ile yollarını ayırmayı ya da ekipleri yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bunun yanı sıra Google işe alımları yavaşlatma kararı da almış durumda.

Google aynı zamanda bazı projelerini de sonlandırıyor. Eylül ayında, yeni nesil Pixelbook için çalışmalarını iptal eden şirket aynı zamanda oyun platformu Stadia'ya da son verdiğini açıklamıştı. Google'ın yakın zamanda iptal edilen projelere yenilerini de ekleyebileceği konuşuluyor.

Yaşanan ekonomik kriz bütün büyük şirketleri olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Google da bunlardan sadece bir tanesi. Peki siz Google'ın yaşadığı gelir artışı ve kar düşüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.