Google'dan dev yatırım: Yapay zeka silahlanmasında yarış mı var?

Google, yapay zeka şirketi Cohere'ye 200 milyon dolarlık yatırım yapacak! Teknoloji devleri arasında yapay zeka yarışı mı var? İşte detaylar.

Google, bir doğal dil yazılım şirketiyle 200 milyon dolarlık yatırım yapmak için görüşmeye başladı. 2019 yılında kurulan Cohere adlı şirket, doğal dil yazılımı üzerinde çalışıyor. Firma ek olarak insan konuşmasını ve metnini algılayabilen sohbet robotu ve benzer diğer alanlarıyla da uğraşıyor. Google ve Chorere ilk olarak Kasım ayında ortaklık yapacaklarını duyurmuştu. Peki, haberin detayları neler, Google yapay zeka konusunda silahlanma yarışı mı yapıyor? Haberin ayrıntılara hep birlikte göz atalım.

Teknoloji şirketleri, yapay zeka silahlanmasında yarışıyor mu?

Teknoloji devi Google 'ın Cohere ile yaptığı bu yatırım, akıllara teknoloji şirketlerinin yapay zekada silahlanma yarışı mı var sorusunu akıllara getirdi. Çünkü Google dışında ek olarak Microsoft da yazılım şirketi OpenAl ile yeni görüşmelerde bulunuyor. Microsoft ayrıca 2019 yılında OpenAl şirketinde 1 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

Cohere ayrıca ek olarak teknoloji şirketi Nvidia ile de görüşmeleri yapıyor. İki büyük firma arasındaki görüşmeler şimdilik devam ediyor. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali de mevcut.

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Yapay zekanın ülkemizde ve dünyada gelişmesiyle birlikte kullanım alanı da artmaya başladı. Özellikle gelişmiş ülkeler ve büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka firmalarıyla anlaşmaya oturuyor. Ülkeler olası savaşlarda ve orduda kullanmak için yapay zeka şirketleriyle ortaklık çalışması yapıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google 'ın yapay zeka şirketine yatırım yapmasında bir yarış ihtimali var mı? Yapay zekanın bu kadar gelişmesi neleri etkileyecek ve bu durum tehlikeli mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.