Google'dan akıllı saatleri için adres bulmayı kolaylaştıracak yenilik

Google, yaptığı duyuruda Galaxy Wear OS'a sahip akıllı saatleri için Haritalar desteği sunduğunu açıkladı. Bu sayede akıllı saat kulanıcıları, telefonları olmadan dışarıya çıkabilecek ve telefonsuz bir şekilde kaybolma riski yaşamayacak. Peki, Wear OS saatler için Google Haritalar desteği nasıl sağlanacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Wear OS üzerinden Google Haritalar için LTE ya da Wi-Fi bağlantısı gerekiyor

Akıllı saatlerde daha önce Google Haritalar kullanmak için bir telefon desteği gerekiyordu. Fakat bu durum yanında her zaman telefon taşımak istemeyen ve işlerini saat üzerinden yürütmek isteyen kişilere engel oluyor. Google'ın yaptığı yeni duyuruya göre artık LTE ve Wi-Fi bağlantısı olduğu sürece Google Haritalar kullanılabilecek.

Öte yandan Google, bu özelliği kullanmak için herhangi bir güncellemeye ihtiyaç olmadığını da belirtti. Fakat yenilik etkinleştirdikten hemen sonra açılmıyor. Kullanmak için birkaç gün beklemek gerektiği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Wear OS sürümüne sahip akıllı saatte Google Haritalar kullanmak için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

Google'dan akıllı telefon tarihine giren ilginç hata!

Google Haritalar

Ayarlar

Başlatma Modu

Navigasyon şu tarihte başlatılacak

Yalnızca İzle

Google, telefona ihtiyaç duymadan çalışacak Google Haritalar desteği için şu açıklamaları yaptı:

"Google Haritalar'ı artık telefona ihtiyaç duymadan doğrudan LTE saatinizde adım adım navigasyon alabileceğinizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. LTE özellikli bir saatiniz varsa veya saatiniz internete WiFi üzerinden bağlıysa, artık Haritalar'ın bileğinizde olmasının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu, özellikle koşmaya veya bisiklete binmeye gittiğinizde ve telefonunuzu geride bıraktığınızda, ancak yoldan sapmak istediğinizde veya eve dönüş yolunu bulmak için yardıma ihtiyacınız olduğunda yararlıdır."

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