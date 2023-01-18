Google'da asla aramamamız gereken kelimeler! Bu kelimeleri aratan yanar

İnternet, iyi ve kötü anlamda sınırsız bir alana sahip. Olası bir kötü duruma düşmemeniz için asla aramamamız gereken kelimeler içeriğimizde

İnternet dünyası hiç kuşkusuz insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi. İnternet üzerinden birçok bilgiyi kolaylıkla elde edebiliyoruz. Ancak bildiği üzere bu dünyada birçok şey elde edilebildiği gibi bir yanlışla tüm hayatımızı kabusa da çevrilebilir.

İşte internette asla aramamamız gereken kelimeler

-Bankacılık veya telefon bilgileri;

Asla aramamamız gereken kelimeler listesinin başında elbette birikimlerinizin yer aldığı adresler bulunuyor. Bilgilerin aratılması halinde erişilebilirliğini arttırmış olursunuz. Öyle ki bu bilgilere ulaşmak için hazırda bekleyen birçok bilgisayar korsanı bulunuyor.

- Google'dan uygulama indirme;

Uygulamalar, kolay kullanım için elbette önemli. Ancak bu konuda sandığınızdan daha dikkatli olmalısınız. Bilinen resmi bir uygulamayı indirirken bile dikkatli davranmak gerekiyor. Dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu taklit eden bir siteden uygulamanın indirilmesi, kişisel bilgilerinizin çalınmasına yol açar.

-Faizsiz veya düşük faizli kredi;

Kredi sistemi, dünya ekonomisinin adeta temeli haline geldi. Ancak bu durum oldukça büyük riskleri barındırıyor. Böyle bir aramanın yapılması ve akabinde yanlış bir siteden kredi girişi durumunda tüm banka bilgilerinizin açığa çıkması kaçınılmaz.

-Suç aletleri yapımı;

İnternetin derin sularında birçok kapanı bulunan bu aramalar, çok çabuk bir şekilde kullanıcıları kötü niyetli kişilerin eline düşürebilir. Öyle ki veri tabanına kaydedilen bu aramaların resmi olmasa da birçok devlette takip edildiği rivayet edilir. Bu bilgiden yola çıkarak kullanıcı şantaj girişimine de maruz kalınabilir.

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-Uyuşturucu ile ilgili aramalar

Standart bir bilgi alma araması gibi görünse de bu aramalar risk teşkil edebiliyor. Uyuşturucu nedir gibi basit ve bilgi odaklı bir aramanın sonucunda girilebilecek zararlı bir sitede yapacağınız eylemler sizin kişisel bilgilerine ulaşabilir.

-Rahatsızlıklar

Bu konu, içeriğimizin odağından biraz farklı olsa da psikolojik durumunuz için oldukça önemli. Zira hepimizin bildiği bu aramaların sonucunda ortaya çıkan bilgiler, genellikle insan psikolojisini bozabiliyor. O yüzden Google'a değil doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz.