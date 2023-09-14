Google Cihazımı Bul Servisinin Simgesi Değişiyor

Google, son yıllarda dönemin trendine uyabilmek için pek çok kez logo değişikliğine gitti. Yakın zamanda Android logosunu daha modern hale getiren şirketin kısa süre önce ise Cihazımı Bul servisinin simgesinde değişikliğe gittiği ortaya çıktı.

Google Cihazımı Bul simgesi değişiyor

Kimi zaman bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Apple gibi teknoloji devi şirketler, bunun için AirTag gibi ürünler sunarak kolaylık sunmaya çalışıyor. Google ise Android cihazınızı takip edebilmeniz için Find My Device ya da Türkçe adıyla Cihazımı Bul adlı bir servisi ücretsiz şekilde sunuyor.

Android akıllı telefonunuzu veya tabletini takip edebilmeniz bir yana aynı zamanda cihazınız çalındığında onu bulabilmenizi ve kilitleyebilmenizi de sağlayan Google Cihazımı Bul hizmeti için mobil uygulamada simge değişikliğine gidiliyor.

Google'dan Chrome için son dakika uyarısı: Veriler çalınmadan güncelleyin

Google Cihazımı Bul için kısa süre önce yayımlanan 3.0.046-4 sürümlü güncellemede uygulama simgesinin mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renklerden oluşan yenilenmiş bir simge ile değiştiği ortaya çıktı. İlk olarak geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkan bu yeni logo, yakın zamanda kullanıma sokulacak gibi görünüyor.

Google'ın Cihazımı Bul için yenilenmiş uygulama simgesini uzun zamandır merakla beklenen yeni özellikler ile birlikte sunması bekleniyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni, bir Android cihazı kayıp olarak işaretleyebilmek.

Bu özellik, kayıp olarak işaretlenen bir cihazdan bir bağlantı sinyali alındığında kullanıcıya bilgi verilmesini sağlayacak. Rakip uygulamalar ile rekabeti artırmak isteyen Google, Cihazımı Bul'a yeni özellikler eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.