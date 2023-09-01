Google Chrome, Videolardan Fotoğraf Alma Özelliği Ekledi

Google Chrome, kullanıcıların videolardan tek tıkla fotoğraf alabilmesini sağlayan yeni bir özellik ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri zaman videodan bir kareyi panoya kopyalayarak fotoğraf olarak kullanabilecekler.

Google Chrome şu anda Türkiye genelinde ve dünyada en çok kullanılan tarayıcılar listesinde başı çekiyor. Tarayıcının bu denli popüler hale gelmesinde öne çıkan özellikleri diğer tarayıcılardan daha önce kullanıcılara sunmasının payı elbette büyük. Şimdi de bir özelliği daha bünyesine ekleyerek bu örneği genişletiyor. Chrome için gelen yeni özellik sayesinde artık tek tıkla videolardan fotoğraf alabileceksiniz.

Chrome'a gelen yeni özellik fotoğraf kaydetmeyi kolaylaştırıyor

Google, Chrome web tarayıcısını kullanırken fotoğraf kaydetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirdi. Şirket, videodan bir fotoğraf yakalamaya çalışan kullanıcıların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Ekran görüntülerinin genellikle videonun ilerleme çubuğunun da görsele dahil edildiği düşük kaliteli görüntüler ortaya çıkardığını belirtti.

Chrome (veya Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı bir tarayıcı) kullanıyorsanız bu artık geçmişte kaldı. Bugünden itibaren kullanıcılar, video sırasında istedikleri zaman duraklatma tuşuna basabilir. Ardından sağ tıklayıp açılır menüden yeni "Video karesini kopyala" seçeneğini seçerek videodan bir kareyi panoya kopyalayabilirler.

Panoya kopyaladıktan sonra fotoğrafı başka bir yere (bir fotoğraf düzenleme uygulaması gibi) yapıştırma suretiyle kullanabilirsiniz. Ancak belirtmekte fayda var ki Youtube'da herhangi bir videoda ekrana sağ tıkladığınız zaman bu seçeneği göremiyorsunuz. Bu nedenle iki sağ tık yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda seçenekler değişecek ve yeni özellik de bu seçeneklerin arasına eklenecek.

Google Chrome yeni özelliği ile rakiplerine yetişmeye çalışıyor!

Şu an itibariyle kopyalanan video görüntüsünü doğrudan masaüstünüze dosya olarak kaydetme seçeneği bulunmuyor. Ayrıca bu özellik akış hizmetleri yelpazesi olarak da sınırlı. Örneğin özelliği Netflix'te kullanmayı denedik ancak başarılı bir sonuç alamadık. Şu an için sadece Youtube'da çalıştığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, bu özellik teknik olarak bazı durumlarda yararlı olsa da, daha kullanışlı olması için bazı ince ayarlar yapılması gerekebilir. Chrome'un yeni "Video karesini Kopyala" özelliği bugün Windows, Mac, Linux ve ChromeOS için kullanıma sunuldu. Özelliği üstteki videomuza giderek kendiniz de deneyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken seçeneği seçip fotoğrafı uygun bir yere yapıştırmak.

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