İnternet ortamında kullanıcılar birçok tehlike ile karşı karşıya. Bunlardan bir tanesi ise hiç kuşkusuz tarayıcılardaki eklentiler. Çoğu şirket bu konuda sürekli olarak tarama yapıyor olsa da bu durum bazen yetersiz kalabiliyor. Google Chrome ise eklentiler konusunda önemli bir adım atıyor.

Google Chrome, tehlikeli eklentiler için kullanıcıları uyaracak

Google, şu anda beta aşamasında olan Chrome 117 sürümü ile kullanıcıları, eklentilere karşı koruyacak bir özellik getirdi. İnternet tarayıcısı bundan böyle bir uzantı Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldığında bu eklentinin kullanıcılarını da uyaracak.

Uzantılar, tarayıcıyı çok daha kullanışlı hale getirmek için en çok başvurulan yolların başında geliyor. Ancak bu uzantılar kimi zaman kullanıcılar için büyük bir tahlikeyi de beraberinde getiriyor. Web Mağazası üzerinden sunulan bazı uzantılar zaman zaman kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirebiliyor.

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Google Chrome ise bu tür yazılımlardan kullanıcıları korumak adına eklenti mağazasını sürekli kontrol altında tutuyor. Tehlikeli görülen uzantılar ise mağazadan kısa süre içerisinde kaldırılıyor. Ancak bu uzantılar Web Mağazası'dan kaldırılmış olsalar bile hali hazıda eklentiyi indiren kişiler için tehlike devam ediyor.

Tehlikeli görülen bu tür uygulamalar, eklentiyi daha önce indirmiş olan kullanıcıları tehdit etmeye devam ediyor. Kullanıcıların bu tehditten korunmaları için ise tarayıcılarından uzantıları kaldırmaları gerekiyor. Ancak çoğu kişi bu tehlikeden habersiz bir şekilde uzantıları kullanmaya devam edebiliyor.

İşte tam da bu noktada harekete geçen Google Chrome, mağazadan kaldırılan eklentiler konusunda artık kullanıcılarını uyaracak. Böylece tehlikeyi fark eden kullanıcılar, bu uzantıları bilgisayarlarından kaldırabilecekler.

Google Chrome, yeni eklenti uyarı sistemi ile kullanıcılarını kötü amaçlı yazılımlara karşı daha sağlıklı bir şekilde koruyacak gibi görünüyor. Peki siz Chrome eklentileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.