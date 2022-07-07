Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı - Haberler

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Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı

Tekmoloji - Teknoloji
 - Güncelleme:
Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı

Google Chrome tarayıcısı için çok önemli bir yayma yayınlandı, bu yama son derece tehlikeli bir güvenlik açığını onarıyor.

Google, dünyanın en çok kullanılan tarayıcıların başında gelen Chrome tarayıcısında sıfır gün hatası olarka bilinen bir güvenlik açığını gidermek için güncelleme yayınladı ve kullanıcıları uyardı.

Sıfır gün güvenlik açığını ortadan kaldıran Chrome 103.0.5060.114 gücellemesi CVE-2022-2294 referans numaralı güvenlik açığını gidermek üzere yayınlandı. Google, yeni sürümün acil bir şekilde kurulmasını öneriyor.

Google Chrome Nasıl Güncellenir?

Adım #1: Google Chrome'u açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın.

Adım #2: En alttaki "Yardım" seçeneğine tıklayın.

Adım #3: "Google Chrome hakkında" seçeneğine tıklayın.

Adım #4: Güncellemenin otomatik olarak indirilmesini bekleyin.

Adım #5: Tarayıcınızı yeniden başlatın.

Eğer cihazınızda otomatik güncelleme etkinse tarayıcınızı açtığınızda güncelleme denetlemesi yapılır, bir güncelleme varsa otomatik olarak güncelleme yüklenir. Ancak içinizin rahat olmasını istiyorsanız yukarıdaki adımları uygulamanızı ve kontrol etmenizi öneriyoruz.

Tekmoloji / Teknoloji

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