Google Chrome, Gömülü Bağlantılar İçin Yeni Bir Özellik Sunuyor

Google Chrome, günümüzde en çok kullanılan internet tarayıcılarının başında geliyor. Google, günde milyarlarca kez kullanılan tarayıcısının popülerliğini güncellemeler ile birlikte korumak istiyor. Şirketin son çalışması ise kullanıcılarının bir hayli hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Google Chrome, gömülü bağlantılar için yepyeni bir özellik sunuyor

Google, Chrome tarayıcısına eklemeyi planladığı yeni özellik ile kullanıcılara gezindikleri sayfalarda gömülü olan bağlantıların ö nizlemesini sunmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar sayfalarda yer alan gömülü bağlantı linklerine tıklamadan bir ön izleme sayfası ile karşılaşacaklar.

..basically this new feature would show you a preview of the page (after clicking or hovering over the link), several options are mentioned in the doc, including being able to open the preview in a new tab or in the Side panel: https://t.co/oYGvodibdH .https://t.co/MhF1Ncm8qv . pic.twitter.com/KsAv0q9r7b — Leopeva64 (@Leopeva64) July 25, 2023

Leopeva64 isimli Twitter kullanıcısının paylaşımında olduğu gibi kullanıcılar fare imlecini bir bağlantı üzerine getirdiklerinde, yönlendiriliecekleri sayfanın bir ön izlemesini görecekler. Google'ın henüz test aşamasında olan yeni özelliğinin kullanıcılar için birçok yararı olabilir.

Google Chrome'da yer alması planlanan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar bağlantılara körü körüne tıklamak zorunda kalmayacak. Zaman kaybının önüne geçeceği düşünülen bu yeni özellik aynı zamanda güvenlik için de oldukça yararlı olabilir.

Kullanıcılar, gömülü bağlantının üzerinde bir süre bekledikten sonra açılan ön izleme sayfası sayesinde yönlendirilen sayfa hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olabilir. Bu sayede, tehlike oluşturabilecek bazı gömülü bağlantılara tıklamanın da önüne geçilmiş olacak.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz bir fikrimiz yok. Şimdilik Chromium Gerrit'teki bazı temel yamalardan ve bir belge açıklayıcıdan oluşan bu özellik ilerleyen aşamalarda ise muhakkak genel kullanıma açılacaktır.

Google, Chrme tarayıcısında sunduğu yeni özellik ile kullanıcılarının internette gezinme deneyiminin tam anlamıyla değiştirme niyetinde. Peki siz Google Chrome ve test edilen bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.