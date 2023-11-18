Google CEO'su, Android kullanıcılarına cihazlarına sideloading ile uygulama yüklememe tavsiyesinde bulundu. CEO Pichai, ABD ve Google arasında devam eden antitröst davasında Android için önemli yorumda bulundu.

Mobil işletim sistemlerinde sideloading (yandan yükleme veya APK kurma) sürecine ilişkin tartışmalar son zamanlarda büyük önem kazandı. Android yıllardır üçüncü taraf mağazalardan uygulama yüklemeye izin verirken, Apple ise güvenlik nedenleriyle iOS'ta sideloading'e karşı çıkıyor. Ancak tartışmaya son olarak Google Ceo'su Sundar Pichai dahil oldu.

Google Ceo'su, Android kullanıcılarını sideloading riskine karşı uyardı!

Google Ceo'su, Android kullanıcılarına cihazlarına sideloading ile uygulama yüklememe tavsiyesinde bulundu. CEO Pichai, ABD ve Google arasında devam eden antitröst davasında Android için önemli yorumda bulundu.

Konuyla ilgili verdiği ifadede CEO Pichai, "Telefonunuzu tamamen tehlikeye atmanıza izin vermek istemiyoruz. Telefonunuza kötü amaçlı yazılım yükleyebilirsiniz. Güvenliğinizi gerçekten çok önemli ölçüde tehlikeye atabilir" dedi.

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Google CEO'su, Apple'ın sideloading'e izin vermeme konusundaki temel endişesini de yineledi. Resmi olmayan kaynaklardan uygulama yüklemek, telefonlara kötü amaçlı yazılım yüklenmesi riskini artırıyor. Uzmanlar, güvenlik açısından kontrol edilmemiş mağazalardan uygulama indirmenin tehlikelerine uzun zamandır dikkat çekiyor.

CEO Pichai, Android'de Play Store dışından uygulama yüklenmesine daima izin verileceğinin altını çizdi. Ancak Android kullanıcılarına sideloading yapmamalarını tavsiye etti. Pichai, ortalama bir kullanıcının APK'nın güvenlik risklerini anlayamayabileceğini öne sürdü.

Android'deki bu durum aslında yıllardır ikilem oluşturuyor. Kullanıcılara esneklik sağlıyor olsa da, dikkatsizce bir uygulama yüklenmesi halinde büyük güvenlik ihlallerine yol açabilir.

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