Google, Bard yapay zeka robotunu Google Asistan'a entegre etti

Yapay zekanın hayatın her alanına yayılmasıyla birlikte teknoloji şirketleri de bu alanda adımlar atıyor. Google, düzenlediği etkinlikte Bard yapay zeka robotunu Google Asistan'a entegre ettiğini duyurdu.

Yapay zekanın hayatın her alanına yayılmasıyla birlikte teknoloji şirketleri de bu alanda adımlar atıyor. Bununla birlikte Google, düzenlemiş olduğu son etkinlikte Bard yapay zeka robotunu Google Asistan'a entegre ettiğini açıkladı. İşte detaylar!

Bard destekli Google Asistan, Pixel ve Samsung cihazlara gelecek!

Yapay zekanın artış gösterdiği ve hayatın her alanında yer almaya başladığı bu zamanlarda teknoloji şirketleri de kendilerini gösteriyor. Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Google, düzenlemiş olduğu Made by Google etkinliğinde, Bard adlı yapay zeka sohbet robotunu Google Asistan'a entegre ettiğini açıkladı.

Daha öncesinde ise Apple, yapay zekasını sesli asistanı Siri'ye entegre edeceğini belirtti. Ancak bu adımla birlikte Google'ın Apple'dan daha hızlı davrandığını görüyoruz. Şirket, bu hareket sayesinde mobil kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş cevaplar alma şansına sahip olacak.

Google Bard sizi sizden iyi tanıyacak! İşte detaylar

Özellikle e-posta arama, gezi planlama ve liste oluşturma gibi karışık olabilecek görevlerde Google Asistan oldukça etkili olacak. Böylece geliştirilmiş asistan, kullanıcılarına pek çok konuda yardımcı olacak şekilde yer alıyor.

Bunun yanı sıra Bard'lı Asistan, sizin için internette veri arama ve görsel üretme gibi görevleri de yapacak. Yayınlanan son rapor ise Bard'dlı Google Asistan adımının Tensor işlemcili Pixel akıllı telefonlarda ve Samsung'un Galaxy S23 veS24 serisiyle sınırlı olacağını ortaya koydu.

Google'ın beta sürümünün 14.41 versiyonunda Galaxy S23, S24, Pixel 6, Pixel 7 ve Pixel 8 cihazlarıyla sınırlı. Diğer cihazlar ise buna sahip olmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Öte yandan Google, geçtiğimiz hafta Bard destekli Google Asistan'ın kısa süre içinde test kullanıcılarına sunacağını belirtti.

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