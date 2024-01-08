Google Bard'a Yeni Özellikler Ekleniyor

Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu yapay zeka destekli sohbet botu Google Bard, yepyeni özellikler ile donatılmaya devam ediliyor. Kullanıcı deneyimini artırabilmek için çalışmalar yürüten Google'ın Bard uygulamasına ekleyeceği yeni özellikler ortaya çıktı.

Yeni Google Bard özellikleri

Sormak istediğiniz hemen her soruya yanıt verebilecek bir seviyede olan Google Bard, yakın zamanda eklenmesi beklenen özellikler ile daha da kullanışlı bir araç olacak. Yazılım geliştiricisi Dylan Roussel tarafından ortaya çıkarılan ve test aşamasında olan söz konusu özelliklere geçelim.

Motoko

Motoko ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor. Eldeki mevcut bilgilere göre bu özellik, kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş sohbet botlarını oluşturabilmesine olanak tanıyacak. Üstelik bu bot, diğer insanlarla paylaşılabilecek. Örnek vermek gerekirse dizi ve filmler ile ilgili veya oyunla alakalı bilgiler paylaşan bir bot oluşturulabilir.

Google Bard sizi sizden iyi tanıyacak! İşte detaylar